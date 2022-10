Opernförderverein: Wieder 35 „Neue“

„Es macht mir besondere Freude, wenn wir alle gemeinsam an einem Ziel arbeiten und neue Förderer und Mitglieder gewinnen, die uns mit Begeisterung dabei unterstützen,“ meinte Obmann Julius Kiennast bei der Generalversammlung des „Vereins zur Förderung der Burg und Oper Gars“ und stellte die neue Geschäftsführerin Bianca Erlinger als „kompetente Kraft mit viel Erfahrung“ vor. Intendant Johannes Wildner lud alle Mitglieder in das anschließende Konzert „Maddalena und der Prinz“, das vom Verein gesponsert wurde.

„2021 war ein wichtiges Jahr für den Förderverein, deshalb haben wir den Vorstand erweitert“, erklärte Kiennast, der über einen sehr aktiven und motivierten Vorstand berichtete. Durch die Einführung eines Stammtisches beim Garser Viktualienmarkt in den Sommermonaten ist der Verein in die Kommunikation nach außen mit den Garsern eingetreten. Und schließlich berichtete er von 35 neuen Mitgliedern und somit dem Weiterwachsen des Vereins auf mittlerweile rund 120 Unterstützer.

Dass heuer „Carmen“ endlich gespielt werden konnte, habe ihn froh gestimmt. Der Erfolg sei auch auf die vom Verein getragene Werbeaktion mit Aufklebern auf Pkws sowie auf Lkws der Firma Kiennast zurückzuführen. „Diese Werbung war sehr gut. Demnächst werden wir uns auch mit dem Thema Neugestaltung der Fahnen beschäftigen, die leider durch den Sturm im August in Mitleidenschaft gezogen worden sind“, gab Kiennast als einen neuen Arbeitsschritt vor.

2023 elf Aida-Termine und elf weitere Veranstaltungen

Bürgermeister Martin Falk bedankte sich bei Wildner und seinem Team für die tolle Aufführung von Carmen, und für den finanziellen Erfolg dieser Produktion. Darüber hinaus gratulierte er dem Intendanten zur erfolgreichen Doppelfunktion als kaufmännischer und künstlerischer Leiter. Erstere hatte er – die NÖN berichtete – im Sommer an Bianca Erlinger abgegeben. Falk gab auch einen kurzen Ausblick auf das nächste Jahr mit elf „Aida“-Terminen und ebenso vielen Zusatzveranstaltungen.

Über das Thema „autofreie Burg“ wusste Falk zu berichten: „Der Shuttle von Thunau hinauf zur Burg hat sehr gut funktioniert, am Ende der Vorstellung können die Besucher jedoch nicht abgeholt werden, da es die Verkehrssituation beim Gasthof Klackl nicht zulässt“. Es wurde bereits eine Baustelle für eine Busschleife eingerichtet. Auch die Verbreiterung des Zufahrtsweges wird in Angriff genommen, damit die Fußgeher mehr Platz haben.

„Aus feuerpolizeilicher Sicht haben wir die Auflage, mehr Wasser zur Verfügung zu stellen“, erklärte der Bürgermeister. „Diesbezüglich haben wir im Bereich des Friedhofparkplatzes einen großen Wasserbehälter mit 21.000 Liter Fassungsvermögen für die Brandwache gesichert.“

„Wir freuen uns, dass Carmen so gut angenommen wurde. Diese Burg bietet die ideale Kulisse für solche Veranstaltungen“, so Wildner, der mit Aida sein zehnjähriges Wirken in der Gemeinde Gars beschließen wird. „Ich war gern da, aber es war eine zehrende Zeit. Der Schlusspunkt ist, dass wir eine erfolgreiche Aida feiern.“

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.