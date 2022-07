Pfarre feiert doppeltes Jubiläum

„Heute ist ein einmaliger Tag für den Pfarrverband Gars, denn wir können das 65-jährige Priesterjubiläum von Anton Waser und das 45-jährige von Josef Zemliczka feiern“, leitete Kaplan Jomon Joy den Festgottesdienst in der Pfarrkirche Gars ein. „Danke für euren Mut, Zeugnis für Gott abzulegen und dass ihr euch nicht von Stürmen habt beeindrucken lassen.“

Dankesworte sprachen nach dem feierlichen Gottesdienst, der von Organist Josef Havel sowie den Sängerinnen Christina Hinterleitner und Cäcilia Havel musikalisch gestaltet wurde, auch die stellvertretende Obfrau des Pfarrgemeinderates Linda Marlovits und Pfarrkirchenrat Franz Weigl aus, dem – nach seinem 70. Geburtstag bald aus Gars scheidenden – Pfarrer Josef Zemliczka und dem 88-jährigen Anton Waser für dessen kräftige Mithilfe in der Pfarre.

Glückwünsche gab es nicht nur von den Messbesuchern, sondern auch von Vizebürgermeisterin Paula Uitz, die den Dank der Gemeinde für den „großartigen Einsatz und das seelsorgliche Wirken“ zum Ausdruck brachte.

Den Schlusspunkt setzte dann Zemliczka: Lieselotte Groiß, die 30 Jahre lang in verschiedensten Funktionen in der Pfarre unermüdlich im Einsatz war, erhielt „für besondere Verdienste um die Pfarre Gars“ Dank und Anerkennung von Bischof Alois Schwarz und das Ehrenzeichen vom Hl. Hippolyt in Bronze.

