Pfarrgemeinderat vorgestellt

Werbung

„Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen für die lange, ja oft Jahrzehnte lange Arbeit im Pfarrgemeinderat und im Pfarrkirchenrat bedanken, besonders natürlich bei jenen, die in diesem Gremium nicht mehr vertreten sind“, sagte Pfarrer Josef Zemliczka beim Sonntagsgottesdienst in der Pfarrkirche und überreichte allen Ausgeschiedenen ein Dankdekret der Diözese St. Pölten.

Zuvor hatte er schon den Messbesuchern die Unterschiede erklärt: „Der Pfarrkirchenrat ist für die wirtschaftlichen und finanziellen Belange der Pfarre zuständig, der Pfarrgemeinderat berät in regelmäßigen Sitzungen, was in der Pfarre zu tun ist, legt Ziele und Prioritäten fest, plant und beschließt die dazu erforderlichen Maßnahmen und sorgt für deren Durchführung.“

Schließlich stellte er den Gläubigen nicht nur die neuen, sondern alle Mitglieder der beiden Gremien vor, die schon zuvor in einer eigenen Zeremonie angelobt worden waren und jetzt ihren Teil der Arbeit in der Pfarre leisten werden.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.