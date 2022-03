Positive Bilanz: Mit Eis-Saison zufrieden

Werbung 9. und 10. April 2022 Anzeige „Ei-Zeit“ in Eggenburg: Ostermarkt als Saisonauftakt

„Teilweise war es etwas ruhiger, an manchen Tagen war aber der Andrang so groß, dass wir einen Aufnahmestopp verfügen mussten, aber es sind immer alle drangekommen. Im Großen und Ganzen war die heurige Saison mit rund 8.500 Eisläufern zufriedenstellend“, bilanziert Cornelia Grabl, Obfrau des Garser Eislaufvereins, nachdem die beiden letzten Saisonen pandemiebedingt durchwachsen waren.

Laut Obfrau-Stellvertreterin Paula Uitz haben vor allem die Schulen das Angebot gerne genutzt, nicht nur die Garser, sondern auch Kinder etwa aus Horn, Geras, Groß Siegharts oder Mühlbach am Manhartsberg. Stark genutzt war das an drei Abenden angebotene Eisstockschießen, auch das Eishockeyspielen für die Jugendlichen war ein Hit. Sehr gut angenommen wurde das Abend-Eislaufen vor allem von der Jugend, die sich, wie Grabl und Uitz versichern, diszipliniert benommen hat, Exzesse wie früher habe es nicht gegeben.

Disziplin zeigte die weitaus überwiegende Zahl der Besucher was die Corona-Regeln betroffen hat, nur vereinzelt stießen sich Leute an dem vorzuzeigenden 2G-Nachweis bzw. dem Ninja-Pass der Kinder. Auch die Maskenpflicht beim Eintritt und beim Umkleiden war kaum Thema. „Die Leute waren vernünftig, und Diskussionen gibt es halt überall“, so das Vorstands-Duo.

Etwas Nachholbedarf hat man bei der Kantine, die ja drei Wochen geschlossen war. Aber wenn am 5. November der Startschuss für die neue Saison fällt, sollten Einschränkungen der Vergangenheit angehören.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.