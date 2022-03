Positive Bilanz: Wirtschaft boomt, Gemeindekassa voll

„Vor drei Wochen hätte ich gesagt, die Entwicklung ist sehr, sehr gut, jetzt komme ich wegen des Ukraine-Kriegs mit ,sehr gut‘ aus“, beschreibt Kassenwart Simon Schneider die Entwicklung des Haushalts der Marktgemeinde Gars für 2022.

Einen etwas weiteren Zeitraum steckt Bürgermeister Martin Falk ab: „Vor zwei Jahren hatte ich wegen der Pandemie schlaflose Nächte, weil wir ja das Millionenprojekt Sporthalle in die Wege geleitet haben und zu befürchten war, dass die Baupreis steigen und wir weniger Fördergelder erhalten. Aber es hat sich zum Guten gewendet.“ Maßgeblichen Anteil daran, dass die Gemeinde finanziell so gut dasteht und die Kasse gut gefüllt ist, habe die Garser Wirtschaft mit ihren Beschäftigten, die nach einem kurzen Einbruch für beachtliche Mehreinnahmen gesorgt haben. So wurde im Vorjahr um 100.000 Euro mehr Kommunalsteuer eingenommen als veranschlagt, gesamt waren es 1,2 Millionen Euro und damit auch eine beachtliche Steigerung zum Vorkrisenjahr 2019.

Mix aus Mehreinnahmen, Förderungen, Einsparungen

„Es schaut sehr positiv aus“, freut sich Finanzreferentin Daniela Groll. „Wir haben ein Haushaltspotential von rund 860.000 Euro, das haben wir für weitere Investitionen zur Verfügung und müssen daher weniger Darlehen aufnehmen.“ Im Vergleich dazu: im Vorjahr waren es 510.000 Euro.

Worauf ist diese Steigerung um 350.000 Euro zurückzuführen? „Es ist ein guter Mix aus den höheren Einnahmen aus der Kommunalsteuer und der Aussicht, dass einzelne Betriebe ausbauen werden, der Corona-Förderung des Bundes in Form der Ertragsanteile und schließlich Einsparungen, weil wir verschiedene Investitionen verschoben haben“, antwortet Groll. Nicht vernachlässigen dürfe man, so Schneider, dass durch den Trend zum „Bauen in Gars“ 170.000 Euro an Aufschließungskosten hereingekommen sind, um 50.000 mehr als geplant, die aber zweckgebunden verwendet werden. Nicht zu vernachlässigen sei auch die Nächtigungstaxe, die immerhin auf 49.000 Euro gestiegen ist. „Schuld“ sei natürlich die außergewöhnlich gute Tourismussaison trotz Corona.

„Dadurch können wir auch unsere Ausgaben im Bereich Freizeit und Tourismus konstant halten und Fußball-, Tennisplätze, Freibad, Tennishalle, Eislaufplatz, lauter wichtige Einrichtungen, für die es keine Einschränkungen gegeben hat“, zählt Groll auf. „Nicht zu vergessen die Betreuung des Wander- und Radwegenetzes.“

Gemeinde setzt auch heuer wieder auf Kulturbereich

Auch auf dem Kultursektor werde die Gemeinde wieder unterstützend zur Seite stehen. So sind 40.000 Euro für Werbemaßnahmen für die Veranstaltungen auf der Burg vorgesehen mit der Oper „Carmen“ und den Abenden mit Kabarettisten wie Gery Seidl oder Martina Schwarzmann, verschiedenen Musicalstars, Musikergrößen wie Andy Lee Lang oder Ulli Baer und nicht zuletzt „Cordula Grün“-Interpret Josh.

Der Schuldenstand Ende 2021 beträgt 8,8 Millionen, zuvor waren es fünf Millionen Euro – für keinen der drei besorgniserregend. Der Rechnungsabschluss hat den Finanzausschuss passiert und wurde einstimmig dem Gemeindevorstand zur Beschlussfassung empfohlen, auch das Land NÖ hat bereits sein Okay gegeben.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden