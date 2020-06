„Er hat angefangen“ – „Nein, er hat angefangen“. Mit diesem Thema, das Kindergarten-Pädagoginnen auch bekannt vorkommen dürfte, musste sich Bezirksrichter Thomas Brandstetter am Bezirksgericht Horn herumschlagen. Vor Gericht standen zwei Garser (34 und 31 Jahre), die in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember des Vorjahres in einem Garser Lokal aneinandergeraten waren.

Fix ist, dass der jüngere der beiden nach einem Schlag des älteren „wie ein Stück Holz“ umgefallen und mit dem Kopf gegen einen Tisch geprallt ist. Wie es dazu gekommen ist, stellten die beiden Streithähne – und eine ganze Reihe an Zeugen – unterschiedlich dar. Während die Seite des 34-Jährigen behauptete, der 31-Jährige habe sich schon vor dem Disput in alkoholisiertem Zustand aggressiv verhalten und die Schlägerei durch Anrempeln provoziert, behauptete die Gegenseite, dass der 34-Jährige auf eine Gelegenheit zu einer Rauferei gewartet habe und sein Schlag grundlos gekommen sei.

Auch was danach passiert ist, wurde widersprüchlich dargestellt. Der 34-Jährige sei noch vor dem Lokal aggressiv gewesen, habe Leute bespuckt, mit weiterer Gewalt gedroht und die Polizei beschimpft. Der Beschuldigte entgegnete, er sei nur laut geworden, weil er festgehalten worden sei, obwohl er ohnehin nicht weggehen wollte. „Es hat mir am Ende ja leidgetan“, sagte er. Er habe seinen Kontrahenten „falsch erwischt“ und nicht gewollt, dass „die Sache ausartet“. Schon im Lokal habe er versucht, „zu ihm zu gehen, weil es mir leidgetan hat. Aber die Leute haben mich nicht gelassen“.

Gutachten und neue Zeugen angefordert

Warum es zur Aggressivität kam? Ob das „Anrempeln“ der Kontrahenten absichtlich oder nicht passierte, danach entwickelte sich ein kurzes Wortgefecht. Er habe „Hey Schwindlicher, was rennst du an mich an!“ gesagt, und: „Das dürfte ihn ,haß‘ gemacht haben“, sagte der 34-Jährige, warum ihn der 31-Jährige – als er bereits auf dem Weg zur Toilette gewesen sei, von hinten geschlagen habe.

Während der 31-Jährige stationär im Klinikum Horn behandelt wurde und eine Gehirnerschütterung sowie Gesichtsverletzungen erlitten hat, klagte auch sein Kontrahent, dass er drei Wochen im Krankenstand gewesen sei und eine Knochenabsplitterung am Hinterkopf erlitten habe. Um letzteres Überprüfen zu können und weitere Zeugen einzuvernehmen wurde die Verhandlung auf Juli vertagt.