Rechnungsabschluss: Schulden stiegen um 300.000 Euro

Sorgenvolle Blicke in die Runde warfen Bürgermeister Martin Falk und Protokollführer Manfred Schartner, ob angesichts einer Reihe aus gesundheitlichen oder anderen Gründen entschuldigter Mandatare die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit für die Gemeinderatssitzung zu schaffen ist. „Es sind 16 von 22 anwesend, daher sind wir beschlussfähig“, stellte Falk schließlich fest.

Hauptthema war selbstverständlich der Rechnungsabschluss 2021, den Falk anstelle von Finanz-Referentin Daniela Groll vortrug. „Es ist ein 600-seitiges Konvolut, ich habe es auf sechs Seiten komprimiert und hoffe, dass ich beim Vortrag mit sechs Minuten auskomme“, leitete er den Bericht ein. Es gelang nicht ganz …

Fast 1,2 Millionen Euro an liquiden Eigenmitteln

Im Ergebnishaushalt gab es ein Nettoergebnis von 381.000 Euro, das den laufenden Betrieb ohne Investitionen aber inklusive der Abschreibungen darstellt. Als „aussagekräftiger“ bezeichnete er den Finanzhaushalt, der einen Überschuss von rund 1,8 Millionen aufweist, die investive Gebarung, der frühere außerordentliche Haushalt, allerdings ein Minus von etwa 1,3 Millionen, was einen Nettofinanzierungssaldo von rund einer halben Million Euro ergibt. Etwa eine Million sind als Kredite aufgenommen, rund 800.000 Euro getilgt worden, wodurch sich ein Schuldenstand zu Jahresende 2021 von knapp 8,8 Millionen Euro (zu Beginn waren es ca. 8,5 Millionen Euro) ergibt.

Das Haushaltspotential, also die Leistungsfähigkeit der Gemeinde bezifferte Falk mit rund 859.000 Euro inklusive einem Überschuss aus 2020 von 340.000 Euro. Die Gemeinde verfügt mit Stand Jahresende 2021 über liquide Eigenmittel von 1,164 Millionen Euro.

„Aber diese Summe ist nicht wirklich verfügbar“, warf SPÖ-Fraktionsführer Josef Wiesinger ein, „da könnte der Eindruck entstehen, wir können in Saus und Braus leben. Wir müssen heuer fünf Millionen an Krediten aufnehmen.“ Was auch von Falk bestätigt wurde. Nichtsdestotrotz stimmte auch die SPÖ dem Rechnungsabschluss zu, FPÖ-Mandatar Helmut Gröschel fehlte krankheitsbedingt, der gewählte Vertreter der Bürgerliste Herbert Bauer – die NÖN berichtete damals ausführlich – hat sein Mandat ja bekanntlich zurückgelegt, Nachfolger gibt es keinen, sodass das 23. Mandat nicht besetzt ist.

