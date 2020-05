„Wir nehmen die Empfehlung zur Kenntnis“, gibt Oper Burg Gars-Intendant Johannes Wildner noch nicht auf, nachdem Johanna Mikl-Leitner empfohlen hat, die Aufführung des Theaterfestes NÖ abzusagen, aber jedem Ort freigestellt hat, ob er spielt oder nicht. „Wie wir uns positionieren, müssen wir erst in Gesprächen unter anderem mit Bürgermeister Martin Falk als Eigentümervertreter festlegen.“

Foto: Martin Kalchhauser Wartet mit der Absage: Oper Burg Gars-Intendant Johannes Wildner.

Fix ist aber, dass es auf der Rosenburg heuer weder die Sommernachtskomödie („Ein Käfig voller Narren“) noch Kabarett geben wird.

„Angesichts aktueller Entwicklungen rund um Covid-19 und den damit verbundenen Richtlinien (Mindestabstand, Maskenpflicht, pro Person 10 Quadratmeter etc.) werden wir die gesamte Produktion auf den Sommer 2021 verschieben. Wir möchten unseren Zuschauern – wie jeden Sommer – einen unbeschwerten Theater-Abend bieten, an dem sie bei international gefeierten und beliebten Komödien entspannen, entschleunigen und eine kleine Auszeit vom Alltag genießen können. Dies ist unter den angeordneten Maßnahmen leider nicht möglich und für uns auch nicht durchführbar. Außerdem stehen die Gesundheit und das Wohlergehen unseres Publikums, unserer Schauspieler und des gesamten Teams bei uns an oberster Stelle. Wir bedauern diese Verschiebung sehr, freuen uns aber umso mehr auf die Premiere am 24. Juni 2021“, begründet Nina Blum, Intendantin der Sommernachtskomödie Rosenburg, diese Entscheidung.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit und können im Sommer 2021 eingelöst werden.