„Trotz mehrerer Versuche habe ich keine befriedigenden Antworten bekommen“, ist Horns Rotkreuz-Bezirksstellenleiter (und Bezirkshauptmann) Johannes Kranner auf den Landesverband nicht gut zu sprechen. Denn vom neuen Vertrag zwischen dem Land und Rotem Kreuz NÖ sei der Bezirk Horn am massivsten betroffen.

In den letzten Tagen des vergangenen Jahres wurde der Vertrag „Rettungslandschaft neu“ beschlossen. Der soll nicht nur die Zukunft des Rettungswesens absichern, sondern auch die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung. Dabei soll das Rote Kreuz innerhalb von 20 Minuten jeden Ort im Bezirk erreichen. Das bedingt einen Ausbau der Einrichtung neben den Rotkreuz-Stellen in Horn und Eggenburg, nämlich in Gars und auch in Geras – die NÖN berichtete darüber.

„Mit diesen angeordneten Vorhaben wird es für uns ein finanzielles Fiasko geben.“ Johannes Kranner, Bezirksstellenleiter, Rotes Kreuz Horn

Mitarbeiterzahl muss verdoppelt werden. Noch gibt es nichts Konkretes, nur die Absichtserklärung, dass neue Gebäude in den beiden Gemeinden zu errichten sind, wobei jeweils ein Betrag von etwa 750.000 Euro aufzubringen ist. „Diese 1,5 Millionen Euro müssen wir vorstrecken und ebenso die Aufstockung von derzeit 26 auf bis zum Jahr 2023 doppelt so viele hauptamtliche Mitarbeiter“, versteht Kranner nicht, wie das zu stemmen ist. Sieben Neue wurden heuer bereits aufgenommen, elf sollen nächstes Jahr folgen, der Rest dann 2023. „Bis jetzt waren wir immer unter den drei besten Bezirken in Niederösterreich, aber mit diesen angeordneten Vorhaben wird es für uns ein finanzielles Fiasko geben.“ Die Problematik wird er Ende September mit Vertretern des Landesverbandes, der Bezirksstelle und den Bürgermeistern diskutieren.

„Noch keine Informationen“. Auch Pressesprecherin Sonja Kellner vom Roten Kreuz NÖ kann keine detailliertere Auskunft geben: „Es gibt laufend Gespräche bezüglich der Umstellung. Es wird wohl zu einer Drittellösung bei der Finanzierung zwischen Land, Rotem Kreuz und Gemeinde kommen. Mehr Informationen dazu gibt es leider noch nicht.“

Gespräche mit Bürgermeistern

Der Horner Bezirksstellengeschäftsführer Martin Amon kann daher auch keine klärenderen Antworten geben: „Bei den Gesprächen mit den Bürgermeistern wird erörtert, wie man zu einer Lösung kommen kann.“ Ob Neubau, wie gefordert, oder Adaptierung des bestehenden Hauses wie in Gars – in Geras gibt es nur eine Garage – müsse abgeklärt werden.

„Keine Details erfahren“. Bürgermeister Martin Falk ist gar nicht glücklich über die Vorgangsweise: „Erstaunlich, dass man ein solch wichtiges Zukunftsprojekt über die Medien erfährt. Wir stehen ,Gewehr bei Fuß‘, weil wir wissen, dass es um die medizinische Versorgung der Bevölkerung geht, aber wir möchten schon, dass wir als Gemeinde Details erfahren. Das betrifft den Standort ebenso wie die räumliche Aufteilung im Gebäude – und auch, ob sich umliegende Gemeinden, die von Gars aus versorgt werden, auch finanziell beteiligen.“

Er präferiert einen Standort an einem anderen Platz als dem derzeitigen: „Ein Sicherheitszentrum auf dem ehemaligen Buhl-Areal, wo ja auch die Feuerwehr ihren Platz haben wird und vielleicht auch noch die Polizei mit einem barrierefreien Zugang dazukommt, würde sich anbieten.“

Ehemaliges Buhl-Areal geeignetster Standort. Das sieht auch der Garser SPÖ-Fraktionsführer Josef Wiesinger so: „Dieses Areal ist bestens dafür geeignet, dann ist alles, was die Sicherheit der Bevölkerung betrifft, an einem Ort konzentriert. Denn eines muss klar sein: Wenn die Gemeinde schon mitzahlen muss, dann muss sie auch das Recht auf Mitsprache beim Standort haben.“