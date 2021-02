Auch der Hund kommt künftig nicht zu kurz in Gars am Kamp. Nebst vielen anderen Spezialeinrichtungen gibt es nun auch in der Gemeinde einen Hundesalon.

Die Schönbergerin Erika Rein öhl, die auch Hundetrainerin ist, betreibt seit dem 21. Jänner dieses Jahres in der Rainharterstraße, dort wo sich ehemals der Verkaufsladen der Fleischhauerei Harold befand, den Hundesalon „fesch und flauschig“. Wie Reinöhl der NÖN berichtete, hat sich die Geschäftseröffnung rasch herumgesprochen, das Angebot nehmen bereits einige Kunden in Anspruch.

Da in der Marktgemeinde Gars etwa 300 Hunde angemeldet sind, gibt es diesbezüglich sicherlich Bedarf. Einzige Einschränkung derzeit: Coronabedingt dürfen die Hundehalter leider nicht dabei sein. Die Hunde werden gebracht und können dann abgeholt werden.

Die zertifizierte Hundefriseurin bietet alles rund um die Hundepflege vom Baden über Scheren und Trimmen bis zum Schneiden an. Auch Shampoos und Hundefutter kann man hier kaufen. Im Programm gibt es auch Halsbänder und selbst erstellte Decken, die von Erika Rein öhl nach Anfrage personalisiert werden.

Das Sortiment ist noch im Aufbau, künftig werden mehrere Produkte angeboten. Der Fokus des Salons liegt jedoch auf der Pflege der Hunde.