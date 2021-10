„Tolle Leistungen von tollen Waldviertlern“, konstatierte Landesrat Gottfried Waldhäusl bei seinem Besuch im Lokal des Schützenvereins Gars. „Die Garser Schützen konnten immer wieder Medaillen von Staats- und Landesmeisterschaften nach Hause bringen.“

Aber auch Waldhäusl hatte etwas mitgebracht, nämlich eine Förderung des Landes NÖ in der Höhe von 5.000 Euro – und eine persönliche Spende von 300 Euro, die der Verein gut gebrauchen kann, will er doch in den nächsten Tagen die elektrische Schießanlage mit zehn Plätzen auf eine moderne elektronische Anlage umstellen.

Land und Gemeinde fördern

„Diese Umstellung“, erklärt Oberschützenmeister (entspricht der Funktion eines Obmanns) Helmut Gröschel, „ist notwendig, weil es künftig keine Wertung mehr mit ganzen Ringen gibt, sondern mit Zehntel. Außerdem erhoffen wir uns mit dieser Investition, wieder verstärkt junge Menschen für den Schießsport zu gewinnen.“ Diese Investition macht immerhin 30.000 Euro aus. Gröschel: „Das aufzubringen ist nur mit Hilfe des Landes und der Gemeinde, die ebenfalls schon 5.000 Euro bewilligte, möglich gewesen.“

Traditionsverein

Der Schützenverein Gars wurde im Jahr 1914 gegründet, Gröschel ist seit 1968 als Oberschützenmeister oder „Erster Schützenmeister“ (Obmann-Stellvertreter) führend tätig. Der Mann an seiner Seite ist Anton Mikysek, der für neuen Schwung sorgt(e). Erst vor zwei Jahren wurde das Schützenlokal im Oberstock des Feuerwehrhauses um 15.000 Euro umgebaut. Stolz ist man nicht nur darauf, sondern auch auf zahlreiche Titel bei Bewerben in ganz Österreich.