Ein Softwarefehler ist laut Stephan Schneider, Betriebsleiter des Pelletswerks in Gars, Schuld am Brand, der am Sonntag rund 100 Feuerwehrmitglieder in Atem hielt (die NÖN berichtete).

Dies gehe aus Telemetriedaten hervor, erklärte Schneider. „Es kam innerhalb einer Minute zu einem extrem hohen Druckanstieg im Bereich der ersten Luft-Mischkammer. Man muss wissen, dass wir heiße Abluft mit Frischluft mischen und wieder in den Trocknungsprozess einspeisen“, sagte Schneider. Durch die Verpuffung sei es zu einer Entzündung des Hackgutes im einbetonierten Stahlschubboden gekommen. Die Mitarbeiter hätten vorbildlich reagiert, Gefahr für Mensch oder umliegende Gebäude habe nicht bestanden. Großer Dank gelte den Feuerwehrmitgliedern für ihren Einsatz.

Derzeit sei noch nicht abzuschätzen, wie lange die Produktion ausfallen werde. „Da wir derzeit restlos ausverkauft sind und unser zweites Werk in Alt-Weitra erst mit Sommer 2019 eröffnen wird, versuchen wir die Zeit des Stillstands mit Lagerware zu überbrücken, um alle Kunden bedienen zu können“, meinte Schneider.