Gut besucht war die Jahreshauptversammlung der SPÖ Gars, im Vordergrund standen Referate von Vorsitzendem Josef Wiesinger und seinem Stellvertreter Gerald Steindl sowie die Ehrung langjähriger Mitglieder (siehe Info-Box).

Als Landtagsabgeordneter konzentrierte sich Wiesinger nach dem positiven Kassabericht von Christine Jaglitsch auf Aussagen zur Bundes- und Landespolitik. Naturgemäß stand Kritik an der Bundes-ÖVP an (Verzögerung beim Klimaticket, der Digitalisierung, dem Ausbau der Öffis usw.) und die Voraussage, dass es vermutlich im nächsten Jahr Nationalratswahlen geben werde, weil man dem Abwärtstrend, in dem sich Bundeskanzler Sebastian Kurz befinde, entgegenwirken möchte. In der Landespolitik bemängelte er die willkürliche Vergabe von Bedarfszuweisungen („Es ist unverständlich, dass das etwas kleinere Eggenburg etwa viermal soviel Geld erhält wie Gars.“) und den Verkauf der Wohnbauförderungsgelder an die Hypo NÖ. Mit der SPÖ forderte er erneut die verschränkte Ganztagsschule und die kostenfreie Nachmittagsbetreuung im Kindergarten.

„SPÖ wesentlicher Treiber.“ Steindl legte den Fokus auf die Gemeindepolitik und bezeichnete das „SPÖ Team Gars“ als „wesentlichen Treiber“ etwa beim Bau der Veranstaltungshalle. Beim Regenrückhaltebecken im Schubertpark, beim altersgerechten Wohnen (Haus der ehemaligen Mutterberatung), beim Sicherheitszentrum am Immo-Areal, bei der Sanierung der Tennishalle oder beim Ausbau des Radwegenetzes bleibe man weiter am Ball. „Und wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass wir uns um einen Ausbau der Bettenkapazität bemühen, das ist für den Tourismus in Gars äußerst wichtig“, erinnerte er.

Einstimmig wurde beschlossen, Neo-Gemeinderätin Alma Pöppl in den Ortsausschuss zu kooptieren und Friedrich Wiesinger, der 37 Jahre im Gemeinderat tätig und etliche Jahre Garser SPÖ-Vorsitzender war, zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen.