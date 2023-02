Ständchen für den Ehrenobmann

Werbung

Und nicht nur dabei, sondern jahrelang an führender Stelle. Bereits mit der Gründung übernahm „Pepi“, wie ihn seine Musikkameraden nennen, das Obmann-Amt und übte es mit Umsicht, Geschick und Liebe zur Musik aus. Bis 2012 unterstützte er als aktiver Musiker die Kapelle am Tenorhorn. Er hat einige Auszeichnungen erhalten, so etwa die Ehrennadeln des NÖ Blasmusikverbandes in Silber und Gold und die Ehrenmedaillen des NÖ Blasmusikverbandes in Silber und Gold. „Heute ist Pepi unser Ehren-Obmann und noch immer bei jedem Konzert als Zuhörer mit dabei“, freuten sich Obfrau Melanie Moser und Kapellmeisterin Florentina Tscheppen.

