Justizbeamter betrog Staat um über 5.000 Euro

„Ja, ich habe die Ummeldung meines Wohnortes von Gars in den Bezirk Krems nicht gemacht und damit zu Unrecht höhere Fahrtkostenzuschüsse bezogen“, gab der Justizwachebeamter in Stein vor Gericht zu. Während des Hausbaus sei er ja noch oft gependelt und nach dem Umzug habe er die Meldung einfach versäumt. Das sei nicht geplant gewesen, er habe es einfach weiterlaufen lassen, beteuerte der 43-Jährige.

Der Justizbeamte gab dann auch zu, dass er mit seiner Dienstwohnung in Krems, die er längst nicht mehr hatte, weiterhin Parkgenehmigungen für die grüne Zone bezogen habe. Er anerkannte sowohl den Schaden an Parkgebühren für die Stadt Krems von zumindest 3.000 Euro als auch 3.267 Euro Schaden an ergaunerten Fahrtkostenzuschüssen und blätterte die geforderten Hunderter auf den Tisch.

Schadensgutmachung und ein reumütiges Geständnis brachten dem bislang unbescholtenen Beamten ein joberhaltendes Urteil ein: Eine bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten. Rechtskräftig.

