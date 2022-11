Stolze 1.500 Euro für Bedürftige

Auch heuer kam so wie schon in den letzten Jahren die Aktion „Mohnzuzler-Prinzessin“ von Manuela Ehrenberger in den Genuss dieser Spende. „Mit der Hälfte der 1.500 Euro, die ich dankenswerterweise von Sepp erhalten habe, wird ein Jugendlicher, der eine schwere Kindheit hinter sich hat und wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert wird, unterstützt“, weiß Ehrenberger, wie sie das Geld einsetzt. Die andere Hälfte kommt mit weiteren Spenden bedürftigen Kindern im Raum Gars zugute, für die Weihnachtsgeschenke gekauft werden oder einer Mutter mit zwei Kindern wird geholfen, die leider die Miete nicht zahlen kann.

