„Wir spielen heute vor einer der beeindruckendsten Kulissen der Bandgeschichte“, sagte Toni Matosic im Vorjahr, als er mit seiner Band „Monti Beton“ auf der Burg Gars aufspielte. Und Leadsänger Thomas Schreiber versprach: „Wir kommen demnächst wieder!“

Er hielt sein Versprechen: „Demnächst“, nämlich am Samstag, 11. August, 20 Uhr (Einlass um 18.30 Uhr), ist die Wiener Cover-Band dort wieder zu hören. Und vermutlich werden sich wie im Vorjahr über 500 Zuhörer nicht mit dieser Rolle begnügen, sondern sich wieder zum lautstarken Chor formieren. Das wird auch bestens funktionieren, denn „Monti Beton“ hat sein Programm ganz auf die Musik ihrer Jugendzeit ausgerichtet und versprechen eine „Supernacht der 70er- und 80er“.

Unvergessliche Songs von Elvis Presley werden ebenso zu hören sein wie von Uriah Heep (Lady In Black) und Deep Purple (Smoke On The Water), von Middle Of The Road (Chirpy Chirpy Cheep Cheep) ebenso wie von ABBA (Waterloo), Elton John (Crocodile Rock) oder Monty Python (Always Look On The Bright Side Of Life), um nur einige zu nennen. Und sicher erinnert man sich auch an die eine oder andere österreichische Pop-Ikone.

Karten um 23 oder 29 Euro für diesen Event gibt es im Kartenbüro Gars am Hauptplatz, unter 02985/33000 oder www.burg-gars.at.