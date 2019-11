„Wir wollen ganz einfach eine Orientierungshilfe für die Friedhofsbesucher bieten“, begründet der dafür resortzuständige Gemeinderat Josef Wiesinger, warum demnächst Tafeln aufgestellt werden. „Der Friedhof rund um die Gertrudskirche in Thunau hat eine Größe erreicht, wo die Übersichtlichkeit verloren geht, wenn jemand ein bestimmtes Grab aufsuchen will.“

Daher wurden Tafeln angefertigt, auf denen zu sehen ist, wo die einzelnen Gruppen zu finden sind. Diese wurden farblich gestaltet, in der gleichen Farbe sind auch die kleinen Hinweistafeln gehalten, auf denen die Reihe vermerkt ist. Nur auf die Bezeichnung des Grabes wurde verzichtet, um nicht mit einem Zuviel an Informationen die Leute zu verwirren. So kann man sich schon bei den Eingängen von der Friedhofsstiege bzw. vom Parkplatz und dann im Friedhof selbst ein Bild davon machen, in welcher Gruppe und Reihe das Grab zu finden ist.

Sehr wohl ist die Grabnummer jedoch in der EDV der Gemeinde zu finden, wo Thomas Nichtawitz die genaue datenmäßige Erfassung erstellt hat und dabei von Sachbearbeiterin Anni Trost unterstützt wurde.

Da auch die Friedhöfe in Maiersch und Tautendorf der Gemeinde gehören, wird es auch dort solche Tafeln geben, allerdings gibt es dort aufgrund der Größe nur jeweils eine Gruppe und nicht wie in Gars zehn. Die Kosten dafür bezifferte Wiesinger mit rund 5.000 Euro. „Aber die sind gerechtfertigt, denn es ist ein Service für die Bürger.“