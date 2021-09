Als „sehr unterdurchschnittlich“ bezeichnet Bad-Referent Josef Wiesinger (SPÖ) die heurige Saison im Sport- und Erlebnisbad Gars, die am Sonntag, 5. September, zu Ende gegangen ist. „Heuer war es mit rund 20.000 Badegästen noch viel schlechter als im vergangenen Jahr mit fast 23.000 und natürlich deutlich weniger als mit 29.000 im Jahr 2019.“

Wiesinger führt den massiven Rückgang vor allem auf das Wetter zurück: „Der Juni war vom Besuch her Durchschnitt, der Juli deutlich unter dem Wert der vergangenen Jahre und im teils kalten August konnten wir das Manko natürlich nicht mehr aufholen.“ Auch eine Verlängerung aufgrund der Schönwetter-Periode im September hätte nicht mehr viel gebracht.

„Leute waren zurückhaltend.“

Der Rückgang an Besuchern lasse sich auch an den Saisonkarten für Familien bzw. Kinder ablesen, denn es wurden in etwa nur die Hälfte der Karten im Vergleich zum Vorjahr gelöst. „Die Leute waren wohl aufgrund der Pandemie zurückhaltend“, mutmaßt er, „und die Zunahme von privaten Pools bekommen wir natürlich auch zu spüren.“ Die Eintrittspreise an sich dürften keine Hürde gewesen sein, denn die Erhöhungen seien im Cent-Bereich gewesen und gegenüber den anderen Bädern im Bezirk Horn liege man mit den Preisen im Durchschnitt.

Fehlt attraktives Angebot?

Liegt es möglicherweise an der Attraktivität? „Natürlich denken wir auch darüber nach. Aber wir haben eine großzügige Liegewiese, den Kamp, Boote zum Mieten, in den Becken ist kaum mehr möglich als die bestehenden Einrichtungen wie Rutsche, Sprungturm, Sprudel oder Whirlliegen. Es muss ja schließlich auch noch Platz für die Schwimmer bleiben.“ Für die nächste Saison wird auf Zusatzangebote wie etwa das Stand-up-Paddling gesetzt (die NÖN berichtete) und auf der Wiese werden schattenspendende Bäume gepflanzt. „Aber die zündende Idee, dass um 10.000 Leute mehr kommen, die fehlt noch“, gesteht Wiesinger.

Der versöhnliche Abschluss der heurigen Saison: „Die Pandemie-Maßnahmen haben voll gegriffen, die Leute waren sehr diszipliniert und es ist kein einziger Unfall passiert.“