Tourismusbilanz: Das Rekordjahr 2018 nur knapp verfehlt

Mehr als wettgemacht wurde das Minus bei den Nächtigungen gegenüber dem Jahr 2020 – damals wurden 50.831 gezählt – im Vorjahr: 66.181 bedeuten ein sattes Plus von 30 (!) Prozent. Damit kam man bis auf 40 an das Rekordjahr 2018 heran (siehe Grafik). Groß war auch die Steigerung bei der Verweildauer von 4,8 auf 6,1 Tage, weil „nur“ etwa 200 Gäste mehr kamen.

Foto: Marktgemeinde Gars am Kamp/Grafik Hammerle

Angeführt wird die Rangliste der Betriebe natürlich von der Reha-Klinik, die allein 60 % aller Nächtigungen verbuchen kann. „2021 hatten wir 40.087 Übernachtungen. Das entspricht einer Steigerung von knapp 40 % gegenüber 2020, wo die Klinik von 20. März bis 25. Mai im ersten Lockdown behördlich geschlossen war“ erklärt Andreas Reifschneider, der als Geschäftsführer das Land NÖ vertritt. Im Vorjahr erfolgte auch die Inbetriebnahme von „Gars 2“ samt Hochfahrphase, sodass die Steigerung gegenüber 2019 nicht 25 (die Reha 1 hat 100 Betten, Reha 2 25), sondern nur knapp neun Prozent betragen hat. „Unser gutes Sicherheitssystem hat sich etabliert“, sieht auch Geschäftsführer Josef Berger seitens der VAMED einen wichtigen Grund, dass beide Häuser ausgebucht waren. „Und die Nachfrage ist auch weiterhin sehr groß.“

la pura: mehr Gäste und mehr Mitarbeiter

Nach monatelanger Schließung öffnete la pura pünktlich zum Weltfrauentag am 8. März und wurde von den Damen „gestürmt“, wie die NÖN damals berichtete. „Das Haus für Frauengesundheit, einzigartig in Europa, hat gerade in dieser Zeit eine sehr wichtige Rolle gespielt“, weiß Hotel-Chefin Bärbel Frey. „Über 40 Prozent Stammgäste sind ein Beweis dafür, dass der Besuch des la pura für viele Damen schon ein jährliches Ritual geworden ist und Gars seinem Ruf als echter Kraftplatz gerecht wird. Im Frühjahr und Sommer bis in den Herbst hinein war das Haus, das zur Vamed-Vitality-World gehört, sehr gut ausgelastet, sodass zusätzliche Mitarbeiter aufgenommen werden mussten.“ Im la pura sind aktuell 85 Mitarbeiter beschäftigt. 80% kommen aus Niederösterreich, von diesen wiederum 90% aus dem Bezirk Horn. Zahlen waren keine zu erfahren, aber man kann davon ausgehen, dass etwa ein Drittel von der Reha erreicht wurden.

Smart Motel profitierte von Wanderern und Radlern

„Ich bin nicht unzufrieden“, kommtentiert Gottfried Stark, Besitzer des Smart Motel die Situation angesichts des Rückgangs um sechs Prozent auf knapp unter 5.000 Nächtigungen. „Die Lust zum Verreisen hat vielfach gefehlt und die Verunsicherung betreffend gerade geltende Corona-Regeln waren wohl ausschlaggebend.“ Profitiert habe das Haus vor allem im Herbst von den vielen Radlern und Wanderern – und nicht zuletzt auch von der reduzierten Mehrwertsteuer.

