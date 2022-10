Verein feiert: Jubiläum rückt näher

Er zählt zu den ältesten Vereinen der Gemeinde und nimmt einen ganz besonderen Platz im kulturellen und gesellschaftlichen Leben in Gars ein: der Gesang- und Musikverein Gars am Kamp 1873, so die vollständige Bezeichnung.

Begonnen hat es, wie es der Name schon sagt, im Jahr 1873, exakt am 18. Mai, mit der Gründung des Vereins, der damals laut Mitgliederbuch aus acht Musikern bestand. Zwanzig Jahre später wurde mit einigen Lehrkräften der „Garser Musikverein“ gegründet und begann mit einem Streichquartett, das aber bald nicht mehr genügte, auch Gesang wurde mit eingegliedert. Im Jahre 1920 gab es eine einschneidende Wende: dem Verein, dem bis dahin nur Männer angehört hatten, traten 25 Frauen bei. Und nicht nur seit dieser Zeit trat der Verein immer wieder in der Öffentlichkeit in Erscheinung, so etwa beim 100. Todestags Franz Schuberts 1928, als der „Schubertpark“ seinen Namen bekam und eine „Schubertlinde“ gepflanzt wurde.

Probenstart für ein ereignisreiches Jahr

„Eigentlich so, wie es früher Tradition war, hat im Herbst ein neues Vereinsjahr begonnen, aber in den letzten beiden Jahren war ja alles auf den Kopf gestellt“, freut sich Obmann Franz Weigl, dass endlich nach Ausschusssitzung und Hauptversammlung die Probenarbeit im Gasthaus Höchtl wieder begonnen hat.

Im Mittelpunkt stand natürlich das Jubiläumsjahr 2023, das entsprechend gefeiert wird und für das die Vorbereitungen angelaufen sind.

Der erste öffentliche Auftritt wird zu Allerheiligen beim Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Gertrudskirche sein, ebendort wird auch das Adventsingen am Sonntag, 18. Dezember, um 16 Uhr stattfinden. Im Anschluss sorgt der Kneipp Club Gars für wärmende Getränke.

Das Jubiläumsjahr wird am 21. April mit einer Sonderausstellung „150 Jahre GMV Gars“ im Zeitbrücke-Museum gestartet, für den 1. Juli ist ein Festkonzert geplant, für den Herbst eine Festmesse.

„Wir freuen uns immer wieder, wenn neue Sängerinnen und Sänger zu unserem Verein kommen“, wirbt Weigl um Mitglieder. „Es besteht auch die Möglichkeit, nur bei einzelnen Projekten mitzusingen.“ Wer Lust und Laune verspürt und Freude am Singen und gesellschaftlichen Leben hat, ist jeden Dienstag um 19.30 Uhr beim „Poldiwirt“ gern gesehen. Übrigens: Man muss nicht vorsingen, jede Stimme ist, so, wie sie ist, herzlich willkommen …

