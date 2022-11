Vernissage-Erlös für guten Zweck

Er meinte auch in Anspielung an den Titel der Ausstellung „Frauenpower“: „Ich habe in meiner Firma 25 Damen und einen Herrn beschäftigt, also auch bei mir gibt‘s Frauenpower.“

„Frauen in der Kunst sind eine überschaubare Sache“, stellte Bürgermeister Martin Falk fest. „Bilder haben aus langer Tradition heraus fast nur Männer gemalt, ihre Frauenmotive sind entweder Heilige oder Nackte.“ Galerist und Künstler Josef „Sepp“ Fiedler sei durch diese Ausstellung zum Vordenker geworden, weil er sieben Künstlerinnen zusammenbringe, die mit ihren Werken – nicht nur – den Männern viel Freude bereiten.

Und das taten auch Sabine Moser, Gabriela Hohenegger, Ines Fiedler, Daniela Andratsch, Ludmilla Zhantalai, Nataliia Kuptsova und Romana Schreiner , die nicht nur mit ihren Bildern an den Wänden für Aufmerksamkeit unter anderem bei Bezirkspolizeikommandantin Birgit Geitzenauer , Ex-Weltmeisterin und -Olymiasiegerin im Behindertensport Andrea Scherney oder den Seniorchefs Christiana und Julius Kiennast sorgten, sondern auch ihre Fähigkeiten etwa als Kinderbuchautorin- und Illustratorin oder Keramikerinnen unter Beweis stellten.

Der Reinerlös der Vernissage wird der von Manuela Ehrenberger vor 15 Jahren initiierten Aktion „Mohnzuzler-Prinzessin“ zugutekommen, die bedürftige Menschen in der Region, besonders in Gars, unterstützt. „Heuer wird das ein junger Mann sein, der wieder in die Arbeitswelt zurückfinden soll.“

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.