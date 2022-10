Vernissage: Fantasie und Inspiration

„Fantasie und Inspirationen“ ist der Titel der Ausstellung der Waldviertler Malerin Annemarie Hauer aus Brunn an der Wild. Die Vernissage fand kürzlich in der renovierten Villa der Familie Steiner in der Apoigerstraße 134 in Gars statt.

Das Ehepaar Alois Steiner und Eva Steiner-Béres freute sich über den großen Besucherandrang dieser ersten Ausstellung von Gästen aus Nah und Fern, bei der Bürgermeister Martin Falk die Eröffnungsrede hielt. Das Ehepaar Steiner-Béres plant künftig weitere Veranstaltungen für Kunstinteressierte.

40 Jahre Arbeit an Hinterglasmalerei

Mitverantwortlich für die Neugestaltung der Villa ist die Architektin Irene Hauer-Karl, Tochter der Künstlerin und ehemalige Schulkollegin von Martin Falk. Annemarie Hauer, die am 15. und 16. Oktober ebenfalls in ihrem Atelier in Brunn an den Tagen des Offenen Ateliers teilnimmt und seit rund 40 Jahren Hinterglasbilder mit verschiedensten Motiven – Landschaften, Tiere, Pflanzen, Stillleben, Ikonen – malt, bedankte sich bei den zahlreichen Besuchern, die der Präsentation ihrer farbenfrohen und lebensbejahenden Werke beiwohnten.

