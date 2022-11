Vorschau auf 2023: Düstere Aussichten bei Energiekosten

Steigende Energiekosten und höhere Zinsen machen nicht nur jedem Einzelnen in der Bevölkerung, sondern auch den Gemeinden das Leben schwer – diese Erkenntnis macht derzeit auch der Garser Bürgermeister Martin Falk, der mit Kassenverwalter Simon Schneider am Beginn der Erstellung des Voranschlags für 2023 steht.

Bürgermeister Martin Falk (ÖVP): „2023 werden wir Mehrkosten bei Strom und Zinsen von 700.000 Euro zu tragen haben.“ Foto: privat

„Rückwirkend gesehen haben wir in Sachen Energie vor ein paar Jahren eine richtige Entscheidung getroffen, als wir die Umstellung auf Nahwärme betrieben und auf Photovoltaik gesetzt haben“, macht Falk einen Blick zurück. Obwohl damals etliche Leute gemeint hätten, dass man angesichts des Tauschs der Gasbrenner diesen Schritt nicht hätte machen sollen. Heute sind nur mehr drei Gebäude im Gemeindebesitz nicht an die Nahwärme angeschlossen, Rathaus, Museen, die Schulen und die neue Mehrzweckhalle aber sehr wohl. „Da wird es ausgabenseitig ,nur‘ eine Steigerung von 15 Prozent geben. Wenn man das mit den Gaspreisen vergleicht ...“, seufzt Falk.

Mit mehr Photovoltaik gegen höhere Strompreise

Auch beim Strom will man noch mehr auf Photovoltaik setzen und in sie investieren, Ansätze dazu wird man im Budget 2023 finden. „Das ist auch wichtig“, so Falk, „denn die Strompreise werden das Dreifache ausmachen.“ Das untermauert Schneider mit Zahlen: „Im Voranschlag für 2022 standen 207.000 Euro, in dem für 2024 werden es bereits 583.500 Euro sein. Das haben wir einmal nach Gesprächen mit Experten angesetzt.“

Einsparungspotential in verschiedenen Bereichen

Die höchsten Stromkosten notiert die Wasserversorgung, wo man von einer Zunahme von 50.000 auf 135.000 Euro ausgeht, bei der öffentlichen Beleuchtung von 42.000 auf 126.000 und bei der Abwasserbeseitigung von 29.000 auf 90.000 Euro im nächsten Jahr.

Zum Einsparungspotenzial sagt Falk, dass die Gemeinde neben der Photovoltaik auch bei der Wasserver- und der Abwasserentsorgung in neue und stromsparende Pumpen investieren wolle. Bei der Straßenbeleuchtung wurde jetzt schon ab 23 Uhr auf „halbnächtig“ umgestellt, das heißt, dass nur mehr die Hälfte der Lampen – viele sind schon moderne LED-Lampen – leuchtet. Auch die Garser Wahrzeichen, die Babenbergerburg und die Gertrudskirche, werden schon jetzt nur mehr am Wochenende angestrahlt. Bisher seien, so Falk, diesbezüglich keine Beschwerden eingegangen. Wohl nur eine Geste des guten Willens: „Die Weihnachtsbeleuchtung wird auch reduziert, aber das wirkt sich nur minimal aus.“

Probleme, einen ausgeglichenen Haushaltsplan zu erstellen, bereitet auch die Entwicklung der Zinsen. „Für die Schulden von 8,5 Millionen Euro müssen wir etwa 83.000 an Zinsen bezahlen“, weiß Falk. Und Schneider ergänzt: „Wir haben zwar heuer neue Fixzinsen ausgehandelt, trotzdem werden sich die Rückzahlungen – samt den neu aufzunehmenden Darlehen – auf 354.000 Euro fast vervierfachen. Kalkuliert haben wir mit vier Prozent Zinsen für 2023, aber ich fürchte, das wird nicht halten.“

„Und es wird insgesamt nicht besser“, pflichtet ihm Falk bei, „denn mit den höheren Kosten nur aus Zinsen und Strom werden wir einen Mehraufwand von 700.000 Euro bewältigen müssen. Und 2024 wird wohl noch schwieriger.“

Große Investitionen sind wohl nicht leistbar

GGR Josef Wiesinger (SPÖ): „Umrüsten ist gut, aber können wir uns die Investition leisten?“ Foto: Foto Rupert Kornell

„Es ist schon gut, wenn man umrüsten will, um auf den neuesten Stand der Technik zu kommen, aber die Frage ist, ob man sich diese Investition leisten kann“, ist SPÖ-Fraktionsführer Josef Wiesinger skeptisch. „Natürlich kann man bei Pumpen oder der Beleuchtung durch Umrüsten auf LED einsparen, aber wer bezahlt das?“

In seinem Ressort, dem Freibad, sind statt der bisherigen 23.000 für nächstes Jahr 60.000 Euro an Stromkosten veranschlagt. „Würde man etwa Pumpen und die Steuerungstechnik auf den aktuellen Standard bringen wollen, wären Investitionen von 150.000 Euro notwendig. Das ist nicht machbar. Dabei beträgt das Einsparungspotential nur etwa 40 Prozent, also etwa 12.000 Euro.“ Bis sich das rechnet, also in gut zwölf Jahren, fallen wohl schon wieder die nächsten Investitionen an …

