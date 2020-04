„Vom Virus lassen wir uns keinen Strich durch die Rechnung machen“. So kündigte Bürgermeister Martin Falk die heurige Präsentation der neuen Garser Weine an. Die Traditionsveranstaltung am Ostermontag, an der regelmäßig gut 300 Personen teilnahmen, war erstmals seit mehr als zehn Jahren vor der Absage gestanden – bis sie die Garser kurzerhand ins Internet verlegten.

Pünktlich am Ostermontag um 15 Uhr wurde eine Videokonferenz veröffentlicht, die von Gars quer durch’s Kamptal bis nach Berlin alle wesentlichen Teilnehmer an der Weinpräsentation zusammenschaltete: die Siegerwinzer Gerhard Deim (Grüner Veltliner) und Ernest Grossauer (Zweigelt) aus Schönberg, womit erstmals in der Geschichte der Garser Weine beide Tropfen aus demselben Ort kommen, sowie Karl Steininger (Riesling Reserve Sekt) aus Langenlois.

Die Grafitti-Künstlerin Sarah „SUIZ“ Kupfner präsentierte ihr vier mal drei Meter großes beeindruckendes Gemälde aus den Sprühdosen, das künftig mit drei Frauenantlitzen die Etiketten zieren wird. Aus Berlin wurde als Weinpate Opernstar Oscar Marin zugeschaltet, der die Namen der künftigen Garser Weine vorstellte: „Mercedes“ (Grüner Veltliner), „Carmen“ (Zweigelt) und „Frasquita“ (Sekt), drei Frauenpersönlichkeiten der Oper „Carmen“, die heuer im Sommer auf der Burg Gars aufgeführt werden soll(te). Die Weinsegnung durch Pater Michael Hüttl wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Auf den Facebook-Accounts der Marktgemeinde und Martin Falk sowie auf der Garser Website www.gars.at ist das Video der Weinpräsentation zu sehen, die Weine selbst sind seit Dienstag, 14. April, im Kaufhaus Kiennast im Verkauf und – sobald die Garser Wirte voraussichtlich Mitte Mai wieder aufsperren – bei ihnen zu verkosten.