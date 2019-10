Mit der Auszeichnung als „World’s Best Thermal Spa & Medical Wellness Operator 2019“ bei den diesjährigen World Spa Awards im Armani Hotel im 828 m hohen Burj Kahlifa in Dubai festigt die VAMED Vitality World ihre Rolle als Themen- und Thermenführer am österreichischen Markt.

Prämiert wurden das la pura women’s health resort kamptal als „World’s Best Female Spa 2019“, also als weltbestes weibliches Spa. Darüber hinaus gab es für das la pura auch den zweiten Platz und vier Brillanten in der Kategorie „Best Medical Spa & Resort“.

„Der Award bestätigt unsere Rolle als Innovationstreiber am österreichischen Wellness- und Gesundheitsmarkt und belohnt unser stetes Streben nach Weiterentwicklung“, meinte der VAMED Vitality World-Direktor Gerhard Gucher. „Dank gebührt unseren engagierten Mitarbeitern, deren stetiger Einsatz maßgeblich zum Erfolg beiträgt.“