Die Entwicklung, die im Vorjahr begonnen hat, wird nun fortgesetzt, das „Sterben“ der kleinen Feuerwehren geht weiter. War es 2019 die Freiwillige Feuerwehr Wolfshof, die sich außerstande sah, die Einsatzbereitschaft in vollem Umfang zu gewährleisten – sie wird nach der Angliederung an die FF Etzmannsdorf als „Feuerwache“ weitergeführt —, so stehen jetzt die Wehren in Buchberg, Kamegg und Wanzenau vor einer ähnlichen Situation. Statt einst elf Feuerwehren wird es also künftig in der Großgemeinde Gars nur mehr acht geben. Buchberg und Wanzenau lösen sich auf, Kamegg macht mit einem neuen Kommando weiter.

„Die Entwicklung ist nicht neu“, kommentiert dies Bürgermeister Martin Falk. „In den kleinen Katastralgemeinden gibt es massive Nachwuchsprobleme sowohl beim Mannschaftsstand als auch beim Kommando, die Feuerwehren sind nicht mehr zukunftsträchtig zu führen. Das ist schade, denn diese Organisationen waren die letzte noch verbliebene gesellschaftspolitische Klammer im Ort.“

„Die Feuerwahren in den kleinen Orten sind nicht mehr zukunftsträchtig zu führen.“ Bürgermeister Martin Falk

Es sei schwierig (gewesen), den Mindestmannschaftsstand von neun Aktiven zu erreichen, auch für die Funktion eines Kommandanten stellen sich immer weniger zur Verfügung, weil die Verantwortung sehr groß ist, der Zeitaufwand ebenfalls. „Selbst wenn es die Feuerwehren in den Katastralen nicht oder nur mehr eingeschränkt gibt, ist – und da bin ich ganz zuversichtlich – die Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet.“

Dass sich die Zahl der Wehren in seinem, aber auch in anderen Abschnitten verringert, ist für Rupert Genner, Kommandant des Feuerwehrabschnitts Gars, eine traurige Entwicklung, der man leider Rechnung tragen muss. „Die Jugend wandert vielfach ab, der Feuerwehr-Nachwuchs fehlt, es findet sich niemand für das Führungspersonal, die Feuerwehren müssen zusperren.“ Sein Bestreben, sein Appell geht dahin, dass sich die jetzt zur Wehr zählenden Mitglieder eben in Zukunft bei einer Nachbar-Feuerwehr engagieren und dabei ihren Ort nicht aus dem Auge verlieren. „Denn zum einen zählt bei größeren Einsätzen jeder Einzelne, zum anderen ist es wichtig, jemanden vor Ort zu haben, der mit den Gegebenheiten vertraut ist.“

„Schade um jede Wehr“, sagt auch der in Gars für das Feuerwehrwesen politisch zuständige Gemeinderat Josef Wiesinger (SPÖ). „Aber es ist halt schwierig, sie am Leben zu erhalten, wenn es an der Mannschaftsstärke fehlt, wenn man keine Leute zur Verfügung hat.“ Wie Falk ist auch er der Meinung, dass die Sicherheit gegeben ist, die Aufgaben würden eben dann andere, „größere“ Feuerwehren übernehmen. Im Fall Buchberg wären das Gars und Zitternberg, in Wanzenau Etzmannsdorf.

FF Buchberg: „Es steht seit einiger Zeit fest, dass wir so nicht mehr weitermachen können“, ist für Buchbergs Kommandant Karl Schrammel die Sache klar. „Die Abschlusssitzung findet zwar erst im Jänner statt, danach wird der Beschluss zur Auflösung formell vollzogen.“ Es gebe trotz aller Bemühungen keinen Nachfolger für ihn, auch keinen Nachwuchs. Die derzeitigen Aktiven seien meist auswärts beschäftigt und somit für Einsätze während des Tages nicht verfügbar. Ihnen stehe es dann frei, ob und welcher Wehr sie sich anschließen. „Ich hänge zwar an der Feuerwehr“, unterstreicht Schrammel, „aber ich bin nicht für ein Weiterwursteln.“

FF Wanzenau: Ähnliches hörte die NÖN auch von Kommandant Johann Rippl, der die FF Wanzenau 35 Jahre führt(e). „Es findet sich kein Nachfolger für mich und meinen Stellvertreter Johann Glanner. Wir haben daher bei der Sitzung diesen Sonntag beschlossen, die Wehr aufzulösen.“ Zwar wäre auch eine abgesetzte Gruppe von Etzmannsdorf angedacht worden, aber die zehn für eine Feuerwache nötigen Leute hätte man nicht zusammengebracht, weil von derzeit 15 Aktiven im Ort demnächst sechs aufhören.

FF Kamegg: „Unsere Feuerwehr wird weiter bestehen“, bestätigt Kommandant Roland Anglmayer nach der Sitzung am Samstag. „Ich trete zwar zurück, weil ich nach 17 Jahren im Kommando und fünf als Kommandant mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte, aber es haben sich mit Thomas Singer und Leopold Hofstätter zwei Leute gefunden, die bei den anstehenden Wahlen im Jänner antreten werden.“