„Nach den vielen Wochen der totalen Sperre war der Beginn ausgezeichnet!“ Die Freude über den gelungenen Start steht Bärbel Frey, Geschäftsführerin des „la pura women‘s health resort kamptal“ der VAMED, förmlich ins Gesicht geschrieben. „Am 29. Mai haben wir aufgesperrt und gleich 58 Damen haben wir am Pfingstwochenende als Gäste begrüßen dürfen.“

Dort erwarteten sie alle Annehmlichkeiten unter den gegebenen Corona-Voraussetzungen. So hat Hygienearzt Manfred Zauner ein „sehr sportliches Konzept“, so Frey, erarbeitet, das von allen ohne Ausnahme nicht nur goutiert, sondern auch sehr gelobt wurde. „Völlig unproblematisch“ sei das Anstellen beim Frühstücksbuffet verlaufen, wobei die Speisen natürlich entsprechend geschützt waren und Handschuhe bereit lagen, Mittag- und Abendessen werde auch noch weiterhin serviert. „Natürlich sind alle Zimmer täglich desinfiziert worden, ebenso die Räume, in denen sich unsere Damen – und natürlich auch die Mitarbeiter – aufhalten“, erklärte die Hotel-Chefin. „Auch im Schwimmbad und in der Sauna wurden besondere Vorkehrungen getroffen.“ Gerade in den (vier) Saunen fanden es die Gäste als äußerst angenehm, weil nur eine Dame – wenn sie mit Begleitung gekommen ist, auch zwei – einen 20-minütigen „Privat-Saunagang“ erleben durfte. Danach folgte eine Reinigung und die nächste(n) kam(en) an die Reihe. Selbstverständlich gab es auch viele Fitness-Aktivitäten, die aber meist ins Freie verlegt worden sind bzw. werden.

„Mussten kein einziges Mal Polizei spielen!“

Lob gab es von Frey für die Mitarbeiter ebenso wie für die Gäste, die „ganz selbstverständlich und ohne Murren“ die Hygienemaßnahmen angenommen haben. „Ich wurde darauf angesprochen, wie wichtig ihnen die Regeln sind und wie froh sie sind, dass wir genau darauf achten. Wir mussten kein einziges Mal Polizei spielen.“

Sie blickt auch hoffnungsvoll in die Zukunft, wenngleich sie nicht damit rechnet, dass sehr bald Gäste aus dem Ausland kommen werden. „Derzeit sind es nur Österreicherinnen, die von Wien bis Tirol nach Gars anreisen und hier die Sommerfrische, die Ruhe, das Entschleunigen genießen.“ Die Erwartungen, dass man bald wieder an das Vor-Corona-Niveau herankommt, sind nicht unberechtigt, auch, weil Gäste jetzt länger buchen. Und weil einer Reihe von Männern bewusst wird, was ihre Frauen in diesen Wochen geleistet haben und sie auf einen Entspannungsurlaub einladen. Dem trägt man Rechnung und hat spezielle 7 Tage-Packages geschnürt.

Dass die Buchungslage sehr gut ist und auch bei den Zusatzleistungen wie etwa Massagen nicht gespart wird, bestätigt auch Hotelmanagerin Melanie Scheffenacker: „Vergangenes Wochenende hatten wir sogar noch mehr Gäste als zu Pfingsten und für das bevorstehende ab dem Feiertag liegen wir wiederum über mehr als 60 Prozent. Das tut gut nach der langen Sperre!“ Freuen werden sich auch jene, die das Relax-Tagesangebot gerne annehmen, sie dürfen ab sofort wieder buchen.