„Seit nunmehr 130 Jahren ist die Kamptalbahn das klimafreundliche öffentliche Verkehrsmittel für unsere Region“, ist Friedrich Wiesinger, Umweltgemeinderat und ehemaliger ÖBB-Mitarbeiter, überzeugt. Seit seiner Pensionierung ist er ein noch überzeugterer „Kämpfer“ für das Bestehen bzw. den Ausbau der Bahnlinie zwischen Krems bzw. Hadersdorf und Sigmundsherberg.

Die Fahrplanverbesserungen in den letzten Jahren – seit Dezember des Vorjahres verkehren an Werktagen mehr als 40 Züge in Gars/Thunau – haben eine bedeutende Steigerung der Kundenfrequenz bewirkt, „Es dürften an Werktagen um die 2.500 Fahrgäste sein“, schätzt er.

Von 5.02 Uhr bis 21.40 Uhr verkehrt zumindest jede Stunde in jede Richtung ein Zug, im Früh- und Abendverkehr sind es wesentlich mehr. Sehr viele Züge fahren bis St. Pölten durch, Umsteigezeiten in Hadersdorf Richtung Wien sind kurz. So weit so gut, so erfolgreich.

„Es muss doch möglich sein, die Fahrzeiten der Züge zu verkürzen. Dann wäre die Kamptalbahn eine echte Alternative zum Auto.“Friedrich Wiesinger

Für eine weitere notwendige Attraktivierung (und damit Anhebung der Fahrgastfrequenz) wäre Wiesingers Meinung nach die Errichtung von zeitgemäßen Bahnsteigen in Horn, Schönberg und Langenlois und der Einsatz von moderneren Fahrzeugen enorm wichtig. „Das bringt auch eine Verkürzung der Steh- und Fahrzeiten mit sich“, meint Wiesinger.

„Nur ein Vergleich: Die U–Bahn in Wien steht in jeder Haltestelle 30 Sekunden, die Kamptalbahn mindestens eine Minute. Mit einem bahnsteig-ebenen Zugang und größeren Türen bei den Fahrzeugen wären die 30 Sekunden sicher auch im Kamptal zu schaffen – das allein bringt bei 14 Aufenthalten im Kamptal mindestens sieben Minuten pro Zug. Mit viel gutem Willen sollte es doch möglich sein, die Fahrzeiten der Züge etwas zu verkürzen, dann wäre die Kamptalbahn eine echte Alternative zum Pkw.“

„Die Aufenthaltszeiten sind durch den Infrastrukturbetreiber vorgegeben“, geht ÖBB-Pressesprecher Christoph Seif zuerst auf den letzten Punkt ein. „Der Regelaufenthalt in einem Bahnhof beträgt ein bis drei Minuten, bei einer Haltestelle 0,7 Minuten, bei einem Bedarfshalt grundsätzlich zwei Zehntelminuten.“ Bei der eingleisigen Bahn können Züge nur in bestimmten Bahnhöfen kreuzen, daher könne der Gewinn aus den Haltezeiten nicht 1:1 auf Reisezeitverkürzung umgelegt werden.

„Arbeiten an neuem Fahrzeugkonzept.“

Selbstverständlich arbeite man gemeinsam mit den Gebietskörperschaften an einem neuen Fahrzeugkonzept. Der Probebetrieb mit dem im Vorjahr vorgestellten „Cityjet eco“ mit Akku-Betrieb, barrierefreien Einstiegen, WLAN, komfortablen Sitzen etc. werde noch im Sommer dieses Jahres starten.

„Hinsichtlich möglicher baulicher Veränderungen an den genannten Bahnhöfen ist festzuhalten“, so Seif, „dass die Strecke im Zuge eines gemeinsamen Evaluierungsprozesses von Land und ÖBB betrachtet wird, von dessen Auswertungen und Erkenntnissen etwaige Maßnahmen abgeleitet werden.“

Wiesingers Plädoyer für „seine“ Bahn: „Vor 130 Jahren haben es unsere Vorfahren geschafft, die Kamptalbahn zu errichten, was sicher eine gewaltige Leistung war. Jetzt, da dieses Land noch nie so reich war wie je zuvor, jetzt wäre nicht genug Geld für eine Attraktivierung dieser Bahn da?“