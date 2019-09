Enorm war das Interesse an der Info-Veranstaltung über die neue Reha-Klinik in Gars, der Rittersaal der Burg war mit gut 150 Personen dicht besetzt. Jeder wollte nach den ersten Berichten in der Horner NÖN Mitte Juli und Anfang August wissen, was mit dem ehemaligen China-Zentrum passiert.

Bürgermeister Martin Falk blieb es vorbehalten, einen kleinen „Ausflug“ in die Geschichte zu unternehmen, von der Hochblüte der Sommerfrische an der Wende des vorigen Jahrhunderts mit 80.000 Nächtigungen über den Niedergang in den Kriegszeiten und den drei Jahrzehnten danach, bis Willi Dungl mit der Eröffnung des Dungl-Zentrums am Hauptplatz 1986 ein erstes Zeichen setzte, dem das „Radler-Hotel“ (nach dem Um- und Ausbau jetzt Rehabilitationszentrum mit 100 Betten) und das China-Zentrum (2002 wenige Wochen vor seinem plötzlichen Tod eröffnet) folgten.

„Dieses Reha-Zentrum mit seinen 37.000 Nächtigungen ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Gars geworden“, stellte er fest und ist überzeugt, dass das acht Jahre leer stehende China-Zentrum mit der Eröffnung im September 2020 in eine „gesunde“ Zukunft startet.

Kooperation des Landes mit VAMED fortgesetzt

„Die hohen Erwartungen sind berechtigt, denn im Vollbetrieb 2021 werden wir für zusätzliche 9.000 Nächtigungen sorgen“, gab sich auch Andreas Reifschneider – der Regionalmanager für die Waldviertler Kliniken ist als Vertreter des Landes einer der beiden Geschäftsführer der Reha-Klinik – zuversichtlich. Er betonte „die bisher ausgezeichnete Zusammenarbeit des Landes“ als Mehrheitseigentümer mit der VAMED und im Besonderen mit deren Vertreter und Geschäftsführer Josef Berger. „Hier sind der öffentliche Dienst und die Privatgesellschaft ideal vereint.“

„Viele Väter des Erfolges“ sieht Josef Berger, denn aufgrund der bestehenden Einrichtung und der dort geleisteten ausgezeichneten Arbeit habe Gars von der BVA (Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Anm.) den Zuschlag bekommen. „Die Konkurrenz war groß, aber wir waren mit unserem Konzept die Besten.“ Er sei froh über die Chance, hier die Erwartungen an die Reha wahrnehmen zu können.

Erscheinungsbild von außen unverändert

Die baulichen Maßnahmen erläuterte Architekt Christopher Lotterberger: „Wir werden das Haus entkernen, das äußere Erscheinungsbild bleibt im Wesentlichen unverändert, sowohl von der Kamp- als auch von der Parkseite her. Hier wird nur ein Windfang angebaut.“ Er versprach auch, dass alle Bäume bestehen bleiben, nur rund um das Haus abgeholzt werde und dass die benötigten Zufahrtswege nach der einjährigen Bauphase („Wir wollen im Sommer 2020 fertig sein!“) wieder rückgebaut werden.

Welche Patienten die 25 Betten belegen werden, erklärte der ärztliche Leiter Primarius Friedrich Riffer. „Es werden Patienten zwischen 20 und 60 Jahren mit psychischer Beeinträchtigung wie etwa Burnout zu einer sechs- bis achtwöchigen Therapie kommen, wobei Gars als Luftkurort ein idealer Ort zur Erholung ist.“

Der Aufenthalt sei allerdings nicht als Urlaub zu sehen, denn immerhin gibt es wöchentlich 20 Stunden Therapie mit Einzel- und Gruppengesprächen, viel Bewegung und als dritte Säule die bewusste Ernährung. In „Gars 2“, so der Arbeitstitel für die neue Reha, werde man den Fokus auf Schmerzbehandlung legen, denn hier habe man in den letzten Jahren in „Gars 1“ viel Erfahrung gesammelt. „Wir haben in diesem Bereich schon viele Erfolge erzielt, aber für Wunder ist der liebe Gott zuständig …“

Nach der Präsentation gab es die Möglichkeit, noch offene Fragen zu klären (siehe Zusatzbericht unten) und sich an Hand von ausgestellten Plänen ein Bild von der zukünftigen Reha zu machen.