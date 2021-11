Zunfttag: Warten auf Titel Weltkulturerbe

Einen unerwarteten Einstieg gab es in den 486. Jahrestag der „Zunft der Fleischhauer in Gars“, der im Gasthaus Alexander „Poldiwirt“ Höchtl abgehalten wurde. „Ich muss euch leider mitteilen, dass vor wenigen Tagen unser langjähriges Mitglied Ernst Lager kurz nach seinem 85. Geburtstag verstorben ist“, sagte Zunftmeisterin Regina Waldum.

Gemäß der fast 500-jährigen Tradition der Zunft – in ganz Österreich gibt es nur mehr eine weitere in Salzburg – begann der Jahrestag mit einem Würstelessen, dem ein Gottesdienst in der Garser Pfarrkirche mit dem Gedenken an verstorbene Mitglieder folgte.

Beim eigentlichen Jahrestag im Anschluss berichtete Waldum über das abgelaufene Jahr mit der Teilnahme an der Fronleichnamsprozession, einer Spendenübergabe an das Zeitbrückemuseum, wo die alte Zunftfahne, die Zunftlade und die Zunftbücher aufbewahrt werden, im Besonderen aber über die angestrebte Aufnahme als immaterielles Weltkultur-Erbe. „Wir haben dies im Frühjahr in die Wege geleitet, haben aber noch keinen Bescheid erhalten, weil die Kommission noch nicht getagt hat“, teilte Waldum mit.

Zwei neue Mitglieder in Zunft aufgenommen

Nach Glückwünschen zum 55. Geburtstag für die Zunftmitglieder Bürgermeister Martin Falk und Bio-Fleischer Roman Schober überreichte die Zunftmeisterin den „Goldenen Ehrenring“ an ihren Stellvertreter Helmut Harold, der seit 35 Jahren der Zunft angehört: „Du reihst dich würdig in die Reihe der leider schon verstorbenen Ehrenringträger Josef Steinhart, deinen Vater Josef Harold, Johann Buhl und meinen Vorgänger Josef Höchtl ein.“ Jürgen Kocourek und Christoph Kolobratnik wurden neu aufgenommen, womit die Zunft wieder zehn Mitglieder umfasst.

Martin Falk – auch die Marktgemeinde Gars ist Zunftmitglied – sprach von „großer Achtung vor diesem Gewerbe“ und zeigte sich „stolz, dieser Vereinigung anzugehören, die auf eine ganz, ganz große Geschichte verweisen kann“. Er kündigte an, bei der 500 Jahr-Feier nicht mehr als Bürgermeister „sicher nicht mehr“ dabei zu sein …

Johann Ehrenberger als Landesinnungsmeister für das Lebensmittelgewerbe (und unter anderem Bundesinnungsmeister-Stellvertreter der Bäcker) gab sich zuversichtlich, dass die Wertschätzung der Nahrungsmittel bei den Konsumenten steigt und das Umdenken einsetzt, sorgsam mit diesen umzugehen. Ein Festmahl und ein reger Gedankenaustausch beschlossen die traditionsreiche Veranstaltung.