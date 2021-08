„Ich konnte es zuerst einmal gar nicht glauben, war ganz weg, aber es hat sich bestätigt: Ich bin infiziert“, berichtet Bürgermeister Martin Falk im Gespräch mit der NÖN, nachdem dessen Urlaub ins Wasser gefallen ist.

Am Samstag vor dem Marienfeiertag war er mit Familie nach Kärnten aufgebrochen, um auf der Gerlitzen ein paar Tage Ruhe und Erholung zu finden. Aber schon wenig später musste er wieder umkehren und nach Gars zurückkehren. „Dabei zeigte der Selbsttest am Samstag noch ein negatives Ergebnis an, ein später durchgeführter PCR-Test war jedoch positiv. Ich kann mir nicht erklären, wie es zu der Ansteckung gekommen ist“, zeigt er sich verwundert. „Ich bin ja zweimal mit Biontec/Pfizer geimpft und dachte mir, auf der sicheren Seite zu sein.“

Nur leichte Symptome

Das stellte sich aber als Irrtum heraus. Aufgrund der – übrigens leichten – Symptome „ähnlich einer Sommergrippe“ erhärtete sich der Verdacht, infiziert zu sein. Der Urlaub wurde selbstverständlich abgebrochen, aufgrund des Absonderungsbescheides muss er nun die Öffentlichkeit meiden.

„Mein ,Fall‘ hat gezeigt, dass die Pandemie nicht vorbei, dass die Delta-Variante äußerst gefährlich ist und selbst vor Geimpften nicht Halt macht“, so Falk. „Aber Gott sei Dank sind die Symptome nicht schwer, deshalb sollte man sich unbedingt impfen lassen!“