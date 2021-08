„Jetzt zählen wir bis vier, dann machen wir aus der Ruine eine noch größere“, scherzten Paul Pizzera und Otto Taus und heizten mit „Jetzt gemma‘s an“ die Stimmung an. Und das Publikum auf der vollbesetzten Tribüne der Burg Gars ließ sich das nicht zweimal sagen, es dauerte etwa eine Viertelstunde, dann hielt es keiner der rund 1.250 Besucher – am nächsten Tag waren es zur Freude von Veranstalter Remigius Rabiega von bestmanagement – noch einmal so viele. Und so wird es wohl bei der letzten Veranstaltung am 28. August bei Alex Kristan auch sein.

Exzellente Musiker und Entertainer

Pizzera & Jaus erwiesen sich vor allem als exzellente Musiker, brillierten aber auch als Entertainer ersten Ranges. Kalauer wie „Warum mag Bundeskanzler Sebastian Kurz keine Vorspeisen? Wegen Antibasti!“ oder „Wie heißt Lindsey Vonn, wenn sie Bode Miller heiratet? Bodevonn!“ wechselten mit nachdenklich stimmenden Texten etwa zum Thema Corona-Impfung (sangen statt „Zwickt‘s mi“ – „Impft‘s mi“) oder zum Respekt gegenüber Mitmenschen.

Das zweistündige Konzert beinhaltete vor allem ihre bekannten Songs wie „Tuansackl“, „Eine ins Lebn“ (mit lautstarker Unterstützung durch das Publikum) oder „Kaladeiskop“, aber auch Bearbeitungen von Mozarts „Kleiner Nachtmusik“ und „Türkischer Marsch“ oder Beethovens „Für Elise“ mit neuen, eigenen Texten und Hits bekannter Pop-Größen. Frenetischer Jubel und etliche Zugaben!

Fortsetzung folgt im nächsten Jahr

Übrigens: Die Ruine, die Garser hören lieber „Burg“, bebte zwar (unmerklich), ließ auch einen Feuerregen über sich ergehen, aber sie fiel nicht. Gott sei Dank, denn 2022 wird sie für „Carmen“ ebenso benötigt wie für Rabiegas neuen Veranstaltungsreigen unter anderem mit einem Musical-Abend sowie den Kabarettisten Gery Seidl, Martina Schwarzmann und Klaus Eckel.