Mit einem tollen Abendprogramm am Samstag und einem Mix aus Kunsthandwerk, Kulinarik und Musik am Sonntag ging der 42. Garser Christkindlmarkt zu Ende.

Am Samstagabend beeindruckten die Gföhler Gruabnteifln mit ihrem Perchtenlauf, der zwar in Anbetracht der wirklich gruseligen Masken zum Fürchten erschien, aber nachdem sich weder die Perchten, noch Hexe und Bär böse gebärdeten, sondern sich dem Publikum und vor allem den Kindern gegenüber sehr sanft und gutmütig zeigten, gab es keinen Grund, Angst zu haben.

Der Nikolaus und die Engeln verteilten Süßigkeiten und nach der Demaskierung gab es Gelegenheit, selbst mal eine Perchtenmaske zu probieren, was auch die Kinder nutzten. An beiden Tagen nutzten Klein und Groß die Möglichkeit, die Streichelschafe im Gehege bei der alten Post, nicht nur anzusehen, sondern auch zu kraulen und mit hartem Brot zu Füttern.

Schon seit vielen Jahren sind auch die Garser Pfadfinder am Christkindlmarkt vertreten, wo sie in einer Jurte am offenen Feuer köstliche „Pfalatschinken“ backen. Es werden auch diesmal wieder mehr als 500 gewesen sein, die die Besucher verspeist haben …

Mehr Impressionen vom Garser Christkindlmarkt findet ihr hier: