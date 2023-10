Bei Stammtisch in Gars dreht sich alles um den Garten

Begonnen hat es mit einem ersten, vielleicht noch etwas zaghaften Versuch im heurigen Frühjahr, aber jetzt ist das Projekt gereift und so rufen Regina Schauer, früher Biologie-Lehrerin an der Mittelschule Gars, und die Garten- und Landschaftsplanerin sowie Naturgarten-Expertin Dagmar Dampfhofer für den Freitag, 6. Oktober, 19 Uhr, alle, denen ihr Garten ein Anliegen ist, zu einem Garten-Stammtisch ins Gasthaus Klackl.

„Wir wollen die Leute mit unseren Ideen konfrontieren“, sagen die beiden, „ihnen Tipps geben, etwa wie man eine Blumenwiese anlegt, Kompost aufbereitet, dem Erdboden Gutes tut, Elemente wie Totholz oder Wurzelstöcke integriert und so noch mehr Freude am Garten hat.“ Sie suchen aber auch bewusst den Austausch mit den Garten-Liebhabern, denn jeder hat so seine Erfahrungen gemacht und an diesen will man möglichst viele teilhaben lassen.

Die Schwerpunkte liegen dabei auf heimischen Pflanzen, wie man dem Garten Struktur geben kann, wie man Vielfalt einbringt. „Wir wollen die Leute heranführen, kleine Landschaften vor ihrer Haustür zu gestalten.“ Und vielleicht gelingt es den beiden, den Obst- und Gartenbauverein wieder zu reaktivieren, dessen Aktivitäten seit der Corona-Zeit ruhen. Viele „Gartler“ würden sich darüber freuen.

Außerdem verweist Schauer auf ihren Pflanzentauschmarkt im eigenen Garten in der Horner Straße schräg gegenüber dem Zeitbrücke-Museum, wo man ganz unkompliziert und ohne Voranmeldung Pflanzen bringen und holen oder gegen eine kleine Spende solche mitnehmen kann. Geöffnet ist von Anfang Oktober bis Mitte November.