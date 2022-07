Beachtliche Investition Garser Handelshaus Kiennast nimmt 10,5 Millionen Euro in die Hand

Lesezeit: 3 Min Rupert Kornell

Landesrat Jochen Danninger (3.v.r.) mit den beiden Geschäftsführern Julius und Alexander Kiennast sowie den Senior-Chefs Raimund, Julius und Herbert Kiennast (von links) beim Spatenstich für das neue Bürogebäude. Foto: Rupert Kornell

E ine beachtliche Summe investiert das Garser Handelshaus in einen Bürokomplex, in den ab Herbst 2023 an die hundert Mitarbeiter einziehen werden, und in das bestehende Logistikzentrum.