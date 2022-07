"Garser Kirtag" - ein Fest mit großer Tradition

Den Auftakt machte am Freitag erstmals ein Bürgermeisterempfang. „Ein Leben ohne Feste ist wie eine weite Reise ohne Einkehr“, formulierte Bürgermeister Martin Falk im Garser Kurpark.

Die Landtagsabgeordneten Franz Linsbauer und Josef Wiesinger, seine Kollegen Hermann Gruber und Niko Reisel aus Irnfritz bzw. Meiseldorf, Falks Vize Paula Uitz und eine ganze Schar von Gemeindemandataren, dazu die Vertreter der unterstützenden Firmen, Alt-Bürgermeister Norbert Strahllechner aus Gars am Inn und sein Pendant in Gars, Heribert Reisinger, Tourismusverein-Obmann Alexander Höchtl mit seinem Vorgänger Rudolf Winglhofer und viele mehr genossen ein Glaserl „Garser Wein“ und danach den Festzug - gezogen wurde der Baum von Rupert Schiedlbauer mit seinem "15er Steyr" - mit der Bürgermusikkapelle zum Hauptplatz.

Baum nur mit Muskelkraft aufgestellt

Dort warteten sicherlich an die tausend Gäste auf den Einzug der „Garser Kirtagbuam“ mit Franz Hofbauer und Josef Schierer an der Spitze, die allein mit Muskelkraft den von der Familie Bogner aus Buchberg gespendeten 23 m-Baum aufstellten. Die Organisatoren Alexander Kiennast und Günter Jungwirth sowie Festwirt Thomas „Jimmy“ Barta, alle drei neu in ihrer Funktion, hatten dafür gesorgt, dass die Garser Traditionsveranstaltung in neuer Frische über die Bühne gehen konnte.

Beim Bieranstich erinnerte Falk an Walther Schüberl, der vor mehr als 50 Jahren den „Garser Kirtag“ ins Leben gerufen hatte. Zur Musik der Garser Bürgermusikkapelle unter Astrid Geisler und von Star-Gast Oliver Haidt genossen die Gäste allerlei Schmankerl, alle zu wohlfeilen Preisen, aus dem Hause Barta wie "Kirtagsbratl", Grillhendl, Pulled Pork Burger, allerlei "Grünzeugs" oder "Kirtagswurst" - und natürlich Getränke, die vom flinken Servierpersonal an die Tische gebracht wurden.

Fortsetzung am Samstag und Sonntag

Dass die Garser Feste feiern können, haben sie nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch an diesem Wochenende bewiesen, denn trotz nicht ganz zum Sitzen animierender Temperaturen bewiesen sie schon am Freitagabend bewundernswerte Ausdauer …

Fortsetzung erfolgt am Samstag ab 19 Uhr mit den "Funny Line Dancers" und am Sonntag um 9 Uhr mit der Kirchweihfestmesse am Hauptplatz mit Pfarrer Josef Zemliczka, anschließend Frühschoppen mit der Garser Bürgermusikkapelle und Mittagstisch. Der Eintritt ist wie immer frei!

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.