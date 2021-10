Isabella Bozev schon seit 42 Jahren bei der Firma Kiennast beschäftigt

Vollbild

FB

Mit der „Kiennast-Nadel in Gold“ wurde Isabella Bozev für über 40 Jahre Tätigkeit im Unternehmen von den Geschäftsführern Alexander (2.v.l.) und Julius Kiennast ausgezeichnet. Auch die Vizepräsidentinnen Nina Stift (links, Wirtschaftskammer) und Gerda Schilcher (Arbeiterkammer) gratulierten. Die beiden Geschäftsführer Julius und Alexander Kiennast repräsentieren die neunte Generation in Österreichs ältestem Handelshaus. 17 Mitarbeiter wurden für 20-jährige Firmenzugehörigkeit geehrt. Ebenfalls 17 Mitarbeiter sind 25 Jahre in der Firma beschäftigt. Seit 30 Jahren sind elf Beschäftigte im Familienunternehmen tätig. Sieben Mitarbeiter halten seit 35 Jahren der Firma Kiennast die Treue. Isabella Bozev ist mit 42 Jahren die dienstälteste Mitarbeiterin im Unternehmen. Vom Betriebsrat und der Firmenleitung wurden insgesamt zwölf Mitarbeiter (fünf waren entschuldigt) in die Pension verabschiedet.

1 /8