Ein Beispiel für die Irrationalität der letzten Kriegstage ist der Tod von Isidor Wozniczak. Der Kamegger Widerstandskämpfer wurde am 2. Mai, wenige Tage vor Kriegsende, von überzeugten Nazis in einem Wald bei Mödring erschossen. Am 75. Jahrestag der Ermordung Wozniczaks gedachte die Familie Mück ihres Großvaters und Urgroßvaters im Rahmen einer privaten Gedenkfeier.

Der 1892 in Wien geborene Isidor Wozniczak lebte mit seiner Ehefrau Gisela Laferl, einer engagierten Sozialdemokratin der ersten Stunde, vom Betrieb einer Urlaubspension in Kamegg und Gars, berichtete Anton Mück, Leiter des Horner Museums und langjähriger Mitarbeiter der Horner NÖN, über seinen Großvater. Bis 1934 war Wozniczak als Bezirksfürsorgerat, Gemeinderat in Kamegg, Leiter der Arbeitsgemeinschaft der sozialdemokratischen Organisation Gars-Thunau und als Mitglied der Bezirksleitung der sozialdemokratischen Partei in Horn tätig.

Wegen möglicher Flucht in „Schutzhaft“

Mit dem Verbot der sozialdemokratischen Partei 1934 begannen endlose Hausdurchsuchungen im Elternhaus in Kamegg, der Waldpension in Gars. Schließlich wurde Wozniczak wegen „illegaler Tätigkeiten“ verhaftet. Ab 1938 macht er sich bei den örtlichen Nationalsozialisten mit Treffen und offenen politischen Gesprächen mit Gesinnungsgenossen, Hilfe für politisch Verfolgte und Kriegsgefangene sowie durch die Beherbergung jüdischer Gäste in seiner Pension verdächtig. Daher wurde Wozniczak wiederholt verhaftet, inhaftiert, freigelassen und dienstverpflichtet.

Familienarchiv Mück Widerstandskämpfer Isidor Wozniczak.

Als sich im April 1945 das nahende Kriegsende abzeichnete, ersuchte der Horner Sparkassendirektor und Rot-Kreuz-Kolonnenkommandant Walter Winkler Wozniczak, der gerade schwer krank aus der Haft im Wiener Polizeigefangenenhaus zurück gekommen war, die Familie des Landrates Dr. Streb nach dem Zusammenbruch und Einmarsch der russischen Truppen unter seinen Schutz zu stellen.

Da Streb aber von der bevorstehenden Verhaftung und Exekution Wozniczaks wusste, schickte er am 23. April 1945 Winkler nach Einbruch der Dunkelheit mit dem Auftrag nach Gars, Wozniczak zur Flucht zu bewegen.

Über Auftrag des stellvertretenden Horner Kreisleiters Alfred Schlag wurde Wozniczak aber am 24. April neuerlich mit Begründung des „Verdachts der kommunistischen Betätigung“ in „Schutzhaft“ genommen. „Die wahre Ursache war wohl die Angst vor der Auffindung einer Liste örtlicher Nazigrößen gewesen“, erklärte Mück.

Leiche 1946 gefunden und in Gars bestattet

Am 1. Mai 1945 besuchte Tochter Mathilde ihren Vater Isidor Wozniczak letztmalig im Gefängnis in Horn, wo er fröhlich gestimmt an seine baldige Entlassung geglaubt hatte. Einen Tag später wurde er von regimetreue Nazis aus dem Gefängnis in Horn geführt und im Wald bei Mödring erschossen und seine Leiche verscharrt. Nach einjähriger Suche wurde sein Grab am 24. August 1946 entdeckt, sein Leichnam am 6. September 1946 exhumiert und am 15. September 1946 unter großer öffentlicher Anteilnahme in Gars bestattet.