Als Obfrau wurde Martina Fritz gewählt, die musikalische Leitung übernimmt Christoph Scheidl als Kapellmeister. Musikschulleiter Michael Treadaway bleibt weiterhin eine wichtige Stütze des Vereins. Bürgermeister Josef Spiegl erklärte, er stehe voll und ganz hinter dem Grenzlandmusikverein und unterstütze diesen weiterhin so gut er könne. Offenberger und Brunner sei es gelungen den Verein nicht nur durch Höhen, sondern auch durch Tiefen zu führen, nun liege es in den Händen des neuen Teams, den Verein ganz nach oben zu bringen.

Zusätzlich nutzte man den Anlass für die Ehrung dreier langjähriger Mitglieder: Raimund Spitaler, Günter Brunner und Norbert Offenberger erhielten eine Urkunde für außergewöhnliche Leistungen und vorbildliches Engagement.

Nach emotionalen Worten Offenbergers berichtete Scheidl über seine neuen Ideen und Vorschläge. So sind die Modernisierung und Digitalisierung des Musikheims in Zissersdorf angedacht, die in Zukunft schrittweise umgesetzt werden sollen. Obfrau Martina Fritz stellte ihr Motto „Lass ma’s einmal entfalten“ vor, womit sie tatkräftig den jungen Nachfolgern den Rücken stärkte. Für das nächste, große Projekt, das Konzert am 16. März in Harth bei Geras, wird schon fleißig geprobt und vorbereitet.