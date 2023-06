Pächtersuche für die Freizeit-Halle läuft

Weiter auf der Suche nach einem neuen Pächter für die Freizeithalle ist die Marktgemeinde Langau. Seit Ivana Linsbauer nach eineinhalb Jahren den Betrieb mit Ende März geschlossen hatte, steht ein großes Fragezeichen hinter der Zukunft des Gastrobetriebs in der Halle.

Dabei kommt die Gemeinde einem potenziellen Pächter sehr entgegen. Wie Bürgermeister Daniel Mayerhofer sagt, wird die Pacht bewusst gering gehalten, weil es der Gemeinde wichtig sei, den Betrieb schön langsam wieder anzukurbeln. Denn im Sommer habe man mit dem Buffet beim Bergwerkssee und dem Lokal beim Anglerparadies in Hessendorf gastronomische Alternativen in der Gemeinde. Aber gerade im Winter wäre ein Gastro-Betrieb in der Halle auch für das Vereinsleben, für die Senioren, Geburtstagsfeiern oder Konzerte wichtig. Neben einer gewissen Erfahrung im Gastgewerbe und der entsprechenden Konzession stelle man keine Anforderungen an den künftigen Pächter, sagt Mayerhofer.