Dachsberger: Was eine Krise auslöste

Juli 2020: Der Schlacht- und Fleischzerlegebetrieb Dachsberger steht still, nachdem die Geschäftsführung ihre Mitarbeiter freiwillig über ein Ages-Projekt auf Corona testen ließ. 38 positive Fälle kamen zutage. In der dreiwöchigen Pause wurde der Betrieb komplett desinfiziert und das Hygienekonzept einmal mehr verschärft. Die Mitarbeiter wurden in Gruppen aufgeteilt, die sich am Firmengelände streng getrennt bewegten.

November 2021: Kein weiterer Cluster ist seitdem mehr auftreten, nur vereinzelt Fälle – und das noch im Vorjahr. Die Betroffenen wurden sofort abgesondert, die Kontaktpersonen wurden ermittelt. „Das ist es der Grund, warum es so gut funktioniert“, erklärt Alfred Dachsberger. Und noch eines sei wichtig: „Konsequenz und Kontrolle.“

„90 Prozent der Mitarbeiter sind geimpft“

Die Mitarbeiter sind bis zur vollständigen Impfung zwei Mal in der Woche getestet worden, jetzt betrifft das nur mehr hauptsächlich Urlaubsrückkehrer und Verdachtsfälle (wenn sie auftreten sollten). Denn: „In Summe sind 90 Prozent geimpft.“ Der Betrieb war als Impfstraße zugelassen, Betriebsarzt Gerald Wunderer verabreichte den zweiten Stich noch im Sommer. Der Großteil von den infizierten Mitarbeitern erhielt nur eine Dosis.

Die steigende Infektionszahl bereite derzeit Sorge. Aber: „Geplant ist, dass die dritte Impfung auch im Betrieb angeboten wird.“ Das sei gerade in Vorbereitung.

Alfred Dachsberger spricht ein großes Lob aus: „Das Team war so großartig aufgestellt und unsere Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner sind uns treu geblieben. Niemand hat uns in Stich gelassen. Sofort nach der Öffnung erlebten wir einen Riesenzusammenhalt.“ Genau deshalb habe der Betrieb so gut weiterarbeiten können.

Verpackungsmaterial ist Mangelware

Herausforderungen muss sich die Dachsberger GmbH inmitten der Corona-Pandemie dennoch stellen: Verpackungsmaterial könne man derzeit nicht gut beziehen, dazu kommen Personalsorgen. Die Ein- und Ausreise sei „eigentlich seit Beginn der Pandemie“ mit Hürden für die vielen tschechischen, polnischen und ungarischen Arbeitnehmer verbunden. Das hat auch zur Folge, dass neue Mitarbeiter kaum gewonnen werden können.

Die Geschäftsführung blickt dennoch optimistisch in die Zukunft: Dachsberger hat mit 1. November die Fleischerei Hündler in Sitzendorf an der Schmida übernommen, nachdem der Fleischermeister in den Ruhestand getreten ist.

„Fleischerei passt perfekt zu uns“

„Die Fleischerei passt perfekt in unsere Firma, es ist eine gegenseitige Bereicherung für beide bestehende Geschäfte“, erklärt Alfred Dachsberger. Robert Hündler ist froh, eine Zukunftslösung gefunden zu haben: „Mit der Familie Dachsberger wurde ein langjähriger und zuverlässiger Partner als Nachfolger gefunden“, erklärte er noch im Oktober. Hündler führte seit Jahresbeginn Gespräche mit der Dachsberger-Geschäftsführung, um die Übernahme planen zu können.

„Seine Frau Elisabeth Hündler bleibt bei uns angestellt“, berichtet Alfred Dachsberger. Überhaupt behalten alle neun Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Der Kunde soll weiterhin dasselbe Angebot mitsamt Mittagsmenü vorfinden.

„Saufein“ als neue Marke, 20 Medaillen abgeräumt

Aber das ist nicht die einzige Neuigkeit im Zusammenhang mit der Dachsberger GmbH. Eine Zusammenarbeit mit Hannes Lembacher aus Wilhelmsdorf wird angestrebt, gemeinsam will man die neue Marke „Saufein vom Manhartsberg“ ins Leben rufen: Dieses Projekt befindet sich gerade in Entwicklung. Und: Klaus Dachsberger hat beim 23. Internationalen Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurstwaren 20 Sorten Wurst eingereicht – und eine 100-prozentige Erfolgsquote erzielt. Zehn Produkte erhielten die Goldene Medaille, zehn die Silberne. 660 Produkte wurden aus ganz Österreich eingereicht. „Vieles hat sich bewegt“, betont Dachsberger, dass eine Krise durchaus zu positiven Entwicklungen führen kann.

Die Geschäftsführung will als zuverlässiger weiterhin auf Regionalität setzen und in der Region mit den Bauern verwurzelt bleiben. Die Pandemie haben gezeigt, dass der Kunde genau das wünscht. Und: „Das Wohl der Mitarbeiter ist bei uns auf Platz eins. Geht’s den Mitarbeitern gut, geht’s der Firma gut.“