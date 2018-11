Der laut Polizeibericht seit Jahren an Demenz leidende Mann war gegen 14.30 Uhr zuletzt im Garten seines Wohnhauses gesehen worden, gegen 16.20 Uhr meldete sich seine Tochter bei der Polizei, dass der Mann abgängig sei, eine Suche der Familienmitglieder nach dem Mann blieb bis dahin ergebnislos.

Neben der Polizei beteiligten sich die Feuerwehren aus Eggenburg, Stoitzendorf und Kühnring mit insgesamt 45 Mitgliedern sowie die Rettungshunde NÖ, die Österreichische Rettungshundebrigade und die Österreichische Hunde Union mit Suchtrupps an der Suche nach dem Mann. Gegen 22.20 Uhr fanden dann Mitglieder der FF Eggenburg den Mann in der Nähe des ehemaligen Lindenhofareals in Eggenburg.

Der 76-Jährige wurde vorsorglich ins Landesklinikum Horn gebracht.