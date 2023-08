Es regnete Auszeichnungen für die Pflegers

+

Viele Gratulanten stellten sich bei Edith und Josef Pfleger ein. Die beiden sind zusammen 140 Jahre jung und feierten im Weitblick des Campus Horn ihre Geburtstage. Mit dabei waren Geschwister, Kinder, Enkelkinder, Freunde und Wegbegleiter - also das Who is Who aus Stadtgemeinde, Bundesheer, Kameradschaftsbund, Schwarzem Kreuz und Feuerwehr.

Bei dieser Feier stand einiges am Programm. Zeremonienmeister Martin Pfleger hatte bei der Fülle an Reden immer den nötigen Überblick. Charmant und launig erfolgte die Begrüßung und Vorstellung der Gäste mit kleinen Anekdoten. An der Spitze der Gäste: Generalstabschef Rudi Striedinger, Militärgeneralvikar Prälat Franz Fahrner, Brigadier Reinhard Kraft, Landesgeschäftsführer Reinhard Wildling vom Schwarzen Kreuz, Landesseelsorger Karl-Reinhart Trauner, ÖSK-Vize Friedrich Ehn, Ex-Landesgeschäftsführer Otto Jaus, ÖSK-Präsident Peter Rieser, Jürgen Lethmayer, Militärkommandant Michael Lippert und Birgit Lippert, Obmann-Stellvertreter Karl Bruckner, ÖKB-Obmann Manfred Daniel sowie die ÖKB-Vertreter Josef Glaser, Heinz Grössl, Walter Schuster, Paul Klinger und Erwin Richter.

Es regnete Auszeichnungen und Ehrungen

Kein Wunder, dass es bei der Feier nur so Auszeichnungen und Ehrungen „regnete“, sind Edith und Josef Pfleger doch Institutionen in allen Lebensbereichen. „Es gibt in Horn nur sehr wenige Kinder, die nicht von Edith Pfleger im Kindergarten und von Josef Pfleger in der Schule auf das Leben vorbereitet wurden“, stellte der ehemalige Hauptschul-Direktor Roland Gatterwe fest. ÖKB-Stadtverbandsobmann Manfred Daniel und Vizebürgermeister Heinz Nagl eröffneten den Ehrungsmarathon. „Ihr beide seid wichtige Stützen der Horner Gesellschaft“, erklärte Daniel. Durch die Horner Internetzeitung sei„Pino“ Pfleger ein Sprachrohr der Gemeinde, betonte Daniel und überreichte an Edith Gutscheine und an Josef Pfleger die Medaille in Gold für besondere Verdienste um die Stadtgemeinde Horn.

Die Feuerwehr vertreten durch Kommandant Sascha Drlo und Stellvertreter Peter Schmutz hob die Verdienste der Jubilare hervor und überreichte Ehrenzeichen. Mit der höchsten Auszeichnung des ÖKB-Bundesverbandes im Gepäck würdigte Josef Glaser, geschäftsführender Präsident des ÖKB, das Engagement von Edith und Josef Pfleger. Die Vertreter des Österreichischen Bundesheeres bedankten sich bei Josef Pfleger für die Unterstützung des Heeres. „Erst in dunklen Zeiten erkennt man wahre Freunde“, meinte Militärkommandant Michael Lippert. Grete Geist mit der Harmonika spielte „a schöne Zeit auf dieser Welt“ und den „Sepperl Borischen“ - und das obligatorische Geburtstagsständchen durfte da auch nicht fehlen. Jakob, Kurt, Luise, Iris, Edith, Moritz, Katja, Rafael und Martin waren zur Freude der Oma und des Opas auch dabei und stellten sich abschließend mit Gedichten ein.