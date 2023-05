Horner Schul-Delegation in Prag

Um gute Ideen weiterentwickeln zu können, ist es notwendig, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und über den eigenen Tellerrand zu blicken. Deshalb reiste eine Delegation aus dem Berufsbildenden Schulzentrum (BBSZ) Horn nach Prag, um auf Vermittlung des Elternvereinsobmannes, Honorarkonsul Georg Stöger, das Österreichische Gymnasium Prag zu besuchen.

Neben einer Präsentation des dualen Systems, das als Abschluss die österreichische und tschechische Matura bietet, stellte die Schulleiterin Isabella Haleŝ das Konzept der Fachgruppenbüros mit angeschlossenem Klassenraum vor: Schüler wechseln in Klassen, die bestimmten Gegenständen gewidmet sind. Neben dem modern ausgestatteten Administrationsbereich wurden auch Sonderunterrichtsräume und die Schulkantine besichtigt.

Besondere Ehre wurde der Abordnung aus Horn beim Besuch in der Residenz österreichischen Botschafterin in Prag zuteil. Bettina Kirnbauer lud zu einem Mittagessen in die Repräsentationsräume der Residenz. Dabei ging man neben der Entwicklung des Schulwesens auch auf aktuelle Veränderungen, wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz, ein.

Eine Einladung Stögers in seine Wirtschaftstreuhand- und Steuerberatungskanzlei in Prag mit hochinteressanten Einblicken in die Expansion seines Unternehmens und eine zweistündige Stadtführung rundeten diese intensive und inspirierende Reise ab. „Wir freuen uns sehr auf künftige, grenzüberschreitende Projekte unserer Schulen!“, gibt sich BBSZ-Direktor Peter Hofbauer zuversichtlich.

