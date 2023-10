Horn: Kastanie und Robinie im Stadtzentrum müssen weg

Gefahr im Verzug! Die Rosskastanie beim Zwinger in der Allee in der Robert-Hamerling-Straße beim Durchgang zur Innenstadt und die Robinie am Spielplatz in der Spitalgasse sind schnellstmöglich zu fällen - das stellte Gutachter Andreas Raab im Rahm einer Baumkontrolle fest. Dabei wurde an den beiden Bäumen ein holzzersetzender Pilz (Brandkrustenpilz), Stockfäule, Höhlungen und Risse am Stammfuß und im Wurzelbereich entdeckt. Die Fachleute gaben unverzüglich das Okay, die Bäume so schnell wie möglich zu fällen.

„So leid es uns auch tut, diese wunderschönen, ortsbildprägenden Bäume zu entfernen, wir müssen schnell handeln“, erklärte Bürgermeister Gerhard Lentschig bei einem NÖN-Lokalaugenschein. „Hier ist absolute Gefahr im Verzug“, berichtete dabei der zuständige Stadtrat Manfred Daniel. Am 6. November rücken daher die Mitarbeiter des Bauhofs an und werden die beiden Bäume „für die öffentliche Sicherheit“ entfernen.

„Von außen kann man kaum etwas feststellen, aber der Fällungsauftrag der Behörde ist unmissverständlich. Wir werden nach der gerade in Planung befindlichen Umgestaltung des Areals vor dem Durchgang im Frühjahr 2024 einen neuen Baum setzen“, erklärte Stadtrat Daniel. Bürgermeister Lentschig meinte: „Leider ist es so, dass auch Bäume ein biologisches Ablaufdatum haben.“ Beide sind überzeugt das die Fällaktion durch die Mitarbeiter des Bauhofes reibungslos funktionieren wird.