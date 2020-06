Die Florianis waren bei einem Begräbnis in der Ortschaft als Unterstützung dabei, als sie von einem tierfreundlichen Bewohner auf das Schicksal des jungen Falken angesprochen wurden. Dieser machte die Feuerwehr-Mitglieder darauf aufmerksam, dass der junge Falke aus seinem Nest im Glockenturm gefallen war.

"Wir haben uns das angeschaut und haben festgestellt, dass man den jungen Falken nicht mehr ins Nest bekommt. Daher haben wir in der Falkenaufzucht Station in Rosenburg angerufen, was wir machen sollen", erzählt Kommandant Thomas Beitelberger.

Nachdem die Greifvogel-Experten gemeint haben, dass die Florianis den Jungvogel vorbeibringen sollen, haben Verwalter Reinhold Ramharter und Verwaltungsmeister Stefan Fasching das Jungtier zur Rosenburg gebracht, wo er den Pfleger übergeben wurde und nun in den besten Händen ist.