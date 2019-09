Das Jubiläum schaffte der alte Ofen des Fernheizwerks nicht, aber immerhin 19 Jahre hat er Holz verbrannt und Haushalte mit Wärme versorgt – länger als geplant. 15 Jahre hat man ihm bei der Errichtung der Anlage und des Netzes im Jahr 2000 gegeben, berichtet Obmann Franz Reiss.

„Wir haben ihn gehegt und gepflegt wie eine Frau“, lächelt Karl Kühlmayer, ebenso im Vorstand der Genossenschaft vertreten. „Nur zur Silberhochzeit haben wir‘s nicht mehr geschafft“, lacht Reiss. Eine Neuanschaffung war nämlich notwendig: „Die neue Ausschamottierung hätte dementsprechend gekostet“, begründet Kühlmayer, warum man das Geld lieber anders einsetzt.

„Wir müssen jetzt warten, bis alles ausgetrocknet ist. Zum Glück ist uns das Wetter gnädig.“Franz Reiss organisiert bei Kälte aber einen Ersatzofen

Der neue Ofen ist ein österreichisches Produkt und kommt aus der Urbas Maschinenfabrik GmbH in Kärnten. Das Fernheizwerk zog Leo Riebenbauer (Steiermark) hinzu, sein Büro für Erneuerbare Energie plante schon die Errichtung. „Ohne einer Planungsfirma würden wir es nicht schaffen“, betont Reiss. Ihr obliegen auch die Einhaltung aller Vorschriften und der bürokratische Aufwand.

400.000 Euro werden in die Hand genommen, davon fördert 25 Prozent der Bund. Der Rest wird über Eigenmittel und Bankfinanzierung gedeckt. Die Leistung des Fernheizwerkes wird sich zwar grundsätzlich nicht ändern. Die bessere Technik erlaubt jedoch einen effizienteren Einsatz, wie Kühlmayer erklärt. Die Versorgung neuer Abnehmer bereitet keine Sorgen. „Vier neue sind aus der Siedlung hinzugekommen“, erzählt Reiss von derzeitigen 130 Fernwärme-Beziehern. Den alten Ofen holte ein polnischer Betrieb ab: „Wo seine Zukunft ist, wissen wir nicht. Die Firma transportiert bis nach Südafrika“, erklärt Kühlmayer.

Beide Männer sind froh, dass statt der Verschrottung eine Weiternutzung noch möglich war. Der Abbau erfolgte im August in zwei Tagen, der Aufbau begann gleich danach. „Wir müssen jetzt warten, bis alles ausgetrocknet ist. Zum Glück ist uns das Wetter gnädig“, ergänzt Reiss. „Sollte es kalt werden, haben wir einen Ersatzofen – leider mit Öl.“ Die Testphase startet dann: Der Ofen muss sich langsam aufheizen. Ist die Hitze zu groß, bilden sich Risse im Schamott. Kühlmayer schätzt, dass das Werk zwischen 20. und 25. Oktober vollends laufen wird. Die Verantwortlichen lassen sich schulen, um mit dem System bestens umgehen zu können.

Reiss erinnert sich gern an die allererste Testphase: Langauer warfen in regelmäßigen Abständen von bis zu drei Stunden über mehrere Wochen ein meterlanges Holzscheit in den Ofen, auch in der Nacht. Man habe sich auf die Männer verlassen können. Vielleicht auch, weil sie die Pflicht gern mit Gemütlichkeit verbanden. Sie gönnten sich danach einen Wirtshaus-Besuch, legten später wieder nach – und gingen ins nächste Lokal.