BBSZ Horn: Fastensuppe für den guten Zweck

Die Evangelische Seniorin Birgit Schiller, Eva Schmudermayer vom Weltladen sowie Monika Fraberger, Pastoralassistent Markus Ferstl und Dieter Schewig (sitzend von links) freuten sich auf die Fastensuppe, die ihnen Fachvorständin Monika Müllner, Elisa Pönwalter, Anna Funk und Religionslehrerin Stefanie Frischauf-Busta (stehend von links) servierten. Foto: Rupert Kornell

Natürlich nahmen die Schüler von Handelsakademie und Handelsschule, von Höherer Lehranstalt und Fachschule für wirtschaftliche Berufe und der Wirtschaftsfachschule samt ihren Lehrern gern an dieser Aktion teil, ebenso Gäste wie die Evangelische Seniorin Birgit Schiller, Pastoralassistent Markus Ferstl, Monika Fraberger und Dieter Schewig vom „soogut-Sozialmarkt“, Eva Schmudermayer vom Weltladen und Firmenchef Gottfried Stark mit etlichen seiner Mitarbeiter aus Irnfritz.

Sie alle genossen, so wie Direktor-Stellvertreterin Elisabeth Riederer, klare Suppe mit Gemüse und / oder Erdäpfelcremesuppe, köstlich zubereitet von Küchenchefin Barbara Riemer-Frühauf mit den Schülern der 3. Klasse HLW. Der Erlös kommt dem „soogut- Markt“ zugute, wobei die Schüler mit dem Geld einkaufen gehen und dringend benötigte Lebensmittel für diese soziale Einrichtung zur Verfügung stellen.

Damit nicht genug: Am kommenden Freitag, 24. März, steht Barbara Riemer-Frühauf mit der 3. Klasse Fachschule von 13 bis 18 Uhr am Bauernmarkt in der Horner Pfarrgasse und verkauft dort kunstvoll verzierte Bruchschokolade. Auch hier wird der Erlös gespendet und zwar an „Ärzte ohne Grenzen“.

