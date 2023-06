Endlich wieder ein Schulfest!

„Ein Fest in dieser Größenordnung zu planen, ist eine große Herausforderung", bekannte SMS-Direktor Christian Langer, „aber die Anstrengungen haben sich gelohnt.“ Quantität und Qualität zeichneten das Fest aus. Die Schüler haben bei Wald- und Wasserjugendspielen viele Preise und gute Platzierungen geholt, was sich auch bei den Darbietungen widerspiegelte. Ausnahmslos alle Schüler nahmen am vielfältigen Programm teil und präsentierten ein hochqualitatives Angebot mit Musik, Sketches, Akrobatik, Tanz, Geräteturnen, Parcours, Ballspielen, Fremdsprache Englisch und jede Menge Sport und Zirkus. Viel Beifall gab es natürlich von Eltern und Verwandten, aber auch unter anderem von Landtagsabgeordneten Franz Linsbauer, den Bürgermeistern Martin Falk mit Vize Paula Uitz und Gerhard Lentschig mit Stadträtin Barbara Stark aus Horn, Pfarrer Robert Bednarski, Musikschuldirektor Harald Schuh und Langers Vorgänger Wolfgang Welser und Karl Führer.

Die Schüler spielten naturgemäß bei diesem Fest, durch das Sportkoordinator Dietmar Kornus führte, die Hauptrolle und begeisterten die Gäste. „Ich bin sehr stolz auf die Erfolge der Schüler und auf dieses gelungene Fest, das so gut besucht ist“, anerkannte Falk die Leistungen. Einen wichtigen Beitrag leisteten auch der Elternverein, der für ein reichhaltiges Kuchenbuffet sorgte, und die Familie Singer mit der kulinarischen Verpflegung.